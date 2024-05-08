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Врач Эдигер заявил о тяжёлой проблеме детей курильщиков

08 мая 2024, 23:21
Фото: iStock/metamorworks

Фото: iStock/metamorworks

Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что в семье, где родители курят, не может быть здоровых детей.
По его словам, в таких семьях дети являются пассивными курильщиками, что оказывает пагубное влияние на их иммунную систему и вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.

«Я не знаю ни одного случая в семьях с курящими родителями, чтобы дети были здоровы, в первую очередь в области иммунной системы. Эти дети стопроцентно пассивные курильщики, и все они поражены. Тут история гораздо страшнее, у них поражение застойным табачным дымом и наблюдается во время формирования пубертатной иммунной системы. Это тяжёлая проблема», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.



Ранее главный нарколог Минздрава Виталий Холдин назвал курение основной причиной снижения продолжительности жизни на 15 лет.

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#курение
#дети
#история
#нарколог
#здоровье
Сомнолог Полуэктов назвал способ борьбы с повторяющимися ночными кошмарами
Сомнолог Полуэктов посоветовал решать проблемы в реальной жизни
08 мая 2024, 23:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов объяснил, что сновидения являются результатом обработки нашим мозгом информации.
По его словам, повторяющиеся кошмары могут говорить о том, что человек испытывает проблемы или стресс в реальной жизни, что и отражается на его снах. Поэтому он рекомендовал решать источник своих проблем в реальности, либо обращаться к специалисту для избавления от страшных сновидений.

«Если это частая ситуация и она мешает человеку жить, то надо обращаться к специалисту. Бывает и так, что сновидения связаны с чем-то абсолютно понятным. Так, например, студенту, который не готовится к экзаменам, может еженощно сниться провал на экзамене. Просто нужно начать учить билеты», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Полуэктов.

Ранее сомнолог Владимир Ковальзон рассказывал о причинах ночного пробуждения и как с ним бороться.

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#сомнолог
#стресс
#сон
#здоровье
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Названы неожиданные заболевания, на которые может указывать сухость губ
Врач Константинова: Сухость губ может быть признаком проблем с ЖКТ и анемии
08 мая 2024, 18:51

Фото: iStock/Dima Berlin

Врач-дерматолог Мария Константинова заявила, что такой симптом, как сухость губ, может говорить о проблемах ЖКТ, а также анемии.
Также такой симптом может наблюдаться при сахарном диабете, гипотиреозе, псориазе и красной волчанке. Кроме этого, такое состояние кожи губ может быть вызвано и внешними факторами.

«Причин, вызывающих постоянную сухость губ, достаточно много. Так, сухость губ возникает при использовании некачественной косметики, в качестве аллергической реакции на употребляемые продукты, зубную пасту или губную помаду, в результате анемии, из-за заболеваний ЖКТ или при наличии в организме вируса герпеса», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Константинова.

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#продукты
#здоровье
#кожа
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Озвучен простой способ предотвратить появление похмелья
Врач Шарапова посоветовала перед сном выпить кефир или тан
08 мая 2024, 18:37

Фото: iStock/Elena Medoks

Врач Клинической больницы им. В.В. Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова заявила, что для профилактики похмелья перед сном можно выпить кефир или тан, содержащие аминокислоту триптофан.
Триптофан, по словам врача, как раз и помогает справится с симптомами плохого самочувствия после алкоголя.

«Кроме тана и кефира также полезны продукты с высоким содержанием витаминов группы В, калия, магния, цинка и витамина С, такие как бананы, абрикосы, зеленый чай, апельсиновый сок, орехи, авокадо, яйца, морепродукты и зеленые овощи. Важно пить много воды, особенно с лимоном, для восстановления электролитного баланса», – добавила в беседе с Газета.ру Шарапова.

Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что наиболее безопасным для здоровья печени продуктом является ром.

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#алкоголь
#продукты
#врач
#здоровье
#напитки
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Названы методы не толстеть в праздники
Диетолог Гридина рекомендовала исключить солёное и сладкое из рациона
08 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Biserka Stojanovic

Диетолог Наталия Гридина заявила, что для того, чтобы не набрать вес во время праздников, лучше употреблять как можно меньше калорийной пищи, а также по возможности ограничить или исключить сладкое и солёное.
«Постарайтесь создать тарелку, где половина будет овощной, четверть состоять из белка, а еще одна четверть — из круп и хлеба. Рассчитайте примерное количество калорий блюд и добавьте диетические и вкусные опции. Это может быть греческий салат, запеченные овощи: кабачки, баклажаны, помидоры, или гуакамоле с томатами и огурцами», — добавила в беседе с «Известиями» Гридина.

Кроме этого, надо сохранять физическую активность и стараться придерживаться осознанного питания без стресса.

А диетолог Ольга Редина отметила, что для сохранения фигуры при выборе шашлыка лучше отдавать предпочтение нежирным сортам мяса.

«Шашлык из белого мяса курицы или индейки легко переваривается и содержит небольшое количество жира в отличие от свинины. Также в птице много белка, который надолго насыщает организм и не способствует набору лишних килограммов», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что чай не влияет на объём жировой ткани, поэтому не стоит считать напиток универсальным средством для похудения.

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#овощи
#диетолог
#шашлык
#питание
#здоровье
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Нарколог Холдин: курение снижает продолжительность жизни на 15 лет
08 мая 2024, 12:57

Фото: istockphoto / Sophonnawit Inkaew

Главный нарколог Минздрава Виталий Холдин назвал курение основной причиной снижения продолжительности жизни на 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Специалист отметил, что курение ​значительно сокращает жизнь, а также приводит к огромному списку различных заболеваний.

«Курильщик сокращает себе жизнь на 7-15 лет. Это происходит, потому что курение провоцирует появление различных заболеваний, многие из которых связаны с легкими. Одно из них — бронхиальная астма. Именно курение является сильнейшим фактором риска для развития этого заболевания. Тем же, кто заболел бронхиальной астмой, необходимо отказаться от курения, потому что оно способствует быстрому прогрессированию заболевания, учащает приступы, а также ослабляет действие лекарственных ингаляторов, снижая эффект от лечения», — подчеркнул Виталий Холдин.

Стоит ​добавить, что если человек не может самостоятельно побороть никотиновую зависимость, то он может обратиться за помощью филиал Московского областного клинического наркологического диспансера.

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#курение
#жизнь
#человек
#заболевания
#нарколог
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В МОНИКИ восстановили челюсть пациентке по 3D-модели и вернули ей способность есть
08 мая 2024, 12:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные врачи виртуально отрепетировали, а затем провели сложнейшую операцию пациентке с дефектом челюсти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского поступила 28-летняя девушка с ревматоидным артритом. Это хроническое воспалительное заболевание поражает суставы и внутренние органы. Из-за болезни у пациентки развились проблемы с прикусом, был поражён височно-нижнечелюстной сустав.

По этой причине девушка не могла нормально питаться. При росте чуть более 160 сантиметров она весила около 40 кг. Кроме того, болезнь доставляла эстетический дискомфорт – у нижней челюсти не было опоры, и она начала смещаться вверх.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи разработали двухэтапный план лечения. Сначала они провели ортодонтическое лечение, которое длилось около года под наблюдением ревматологов. Затем предстояла операция. Вначале её провели виртуально.
«Пациентке сделали сканирование лица, совместили со снимками компьютерной томографии и получили в специальной программе полный аналог ее лица. Там же мы составили все кости в правильное положение и дополнили структуры, которых не хватало. В итоге у нас была картинка будущего лица. После этого провели оперативное вмешательство. Верхнюю челюсть мы переместили вперед и зафиксировали, нижнюю также поставили в правильное положение. А взамен отсутствующих суставных отростков установили титановые эндопротезы», – рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Григорий Карачунский.
По его словам, в результате были полностью заменены два сустав.

Операция длилась 12 часов и прошла успешно. Девушка выписана, правильный прикус у неё восстановлен.

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#моники
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#московская область
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В Долгопрудном прооперировали пациента с редким расположением камня в жёлчном пузыре
08 мая 2024, 11:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Долгопрудненской больницы помогли пациенту с редким расположением камня, вышедшего за пределы жёлчного пузыря. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 33-летний мужчина с пожелтевшими кожей и глазами, повышенной температурой, нарушением пищеварения, болями в правом подреберье и общей слабостью. Диагностика выявила у пациента камень, вышедший за пределы жёлчного пузыря. Это привело к нарушению оттока желчи из печени в кишечник.
«Камень застрял в месте слияния пузырного протока и общего жёлчного протока, оттеснив его так, что жёлчь по основному протоку протекать не могла. Удалять его пришлось в ходе открытой операции, что для нашей больницы - редкость. Не без технических сложностей, связанных с доступом к камню, мы извлекли его и установили дренажи на желчевыводящие протоки. Диаметр камня составил 1,5 см», – рассказал заместитель главврача по хирургии Евгений Кутырев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Отток жёлчи у пациента постепенно восстановился. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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#подмосковье
#московская область
#врачи
#хирург
#пациент
#долгопрудный
#минздрав мо
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Мужчинам назвали способ быстро восстановить эрекцию после полового акта
08 мая 2024, 04:51

Фото: istock / monkeybusinessimages

Врач-сексолог Стивен Снайдер рассказал про действенные методы восстановления эрекции после полового акта. Советы эксперта и мнение сексолога Кэрол Куин приводит издание Men's Health.
Снайдер пояснил, что время между оргазмом и следующей эрекцией называется рефрактерный период. У некоторых мужчин он продолжается несколько минут, у других — несколько часов.

«У некоторых счастливчиков вообще нет рефрактерного периода. Но никто не знает, как им это удается», — отметил сексолог.
Врач отметил, что у молодых людей, в основном, эрекция восстанавливается быстрее. По словам специалиста, мужчинам в возрасте стоит беспокоиться, если рефрактерный период продолжается несколько дней. В таком случае врач выпишет препараты от эректильной дисфункции.

Кроме того, можно сократить время на восстановление, если придерживаться здорового образа жизни. Сексолог предупредил, что результат не гарантирован, поэтому не стоит зацикливаться на количестве половых актов.

«Главное — избегайте проверок своего пениса на предмет готовности. Ваш пенис ненавидит, когда за ним следят. Он громко и ясно даст знать, когда будет готов к сексу», — дал совет эксперт.
Сексолог Кэрол Куин добавила, что эрекцию можно ускорить регулярными упражнениями Кегеля. Специалистка призвала практиковать окантовку — технику, которая помогает лучше контролировать эякуляцию.

Помимо этого, она посоветовала научиться наслаждаться сексом без проникновения, к примеру, ласками, поцелуями, стимуляцией или массажем.

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#эксперт
#советы
#врач
#мнение
#препараты
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Россиянам рассказали, какие продукты нельзя есть в дни магнитных бурь
Врач Тяжельников: в дни магнитных бурь нужно исключить солёное и жареное
08 мая 2024, 03:07

Фото: istock / seb_ra

«Быстрая еда», жареные и солёные продукты стоит исключить в период магнитных бурь. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.
«Питание в дни магнитных бурь должно быть лёгким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, уменьшить количество быстрых углеводов — это мучное, сладкое. Исключите алкоголь», — пояснил врач.
Как утверждает Тяжельников, стоит отдать предпочтение легкоусвояемым продуктам, таким как овощи, фрукты, зелень, рыба, нежирное мясо и морепродукты.

Врач добавил, что гипертоникам лучше заменить крепкий кофе и чай на воду и морсы. В свою очередь, гипотоники могут поддержать организм в форме с помощью контрастного душа.

До этого глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет произошла на Солнце 6 мая.

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#продукты
#врач
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#питание
#магнитные бури
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