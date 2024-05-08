Врач Эдигер заявил о тяжёлой проблеме детей курильщиков

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Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что в семье, где родители курят, не может быть здоровых детей.
По его словам, в таких семьях дети являются пассивными курильщиками, что оказывает пагубное влияние на их иммунную систему и вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.
Ранее главный нарколог Минздрава Виталий Холдин назвал курение основной причиной снижения продолжительности жизни на 15 лет.
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«Я не знаю ни одного случая в семьях с курящими родителями, чтобы дети были здоровы, в первую очередь в области иммунной системы. Эти дети стопроцентно пассивные курильщики, и все они поражены. Тут история гораздо страшнее, у них поражение застойным табачным дымом и наблюдается во время формирования пубертатной иммунной системы. Это тяжёлая проблема», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Ранее главный нарколог Минздрава Виталий Холдин назвал курение основной причиной снижения продолжительности жизни на 15 лет.
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Мелисса Тимофеева