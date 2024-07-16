Худеть во сне: Врач назвал продукты, которые можно и нужно есть на ночь

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Врач и эксперт по снижению веса Павел Исанбаев в беседе с РИА Новости назвал продукты, которые без вреда можно есть перед отходом ко сну.
«Плотный ужин создает суточный избыток калорий и нутриентов, поэтому возрастает риск избыточного веса. Начните подбирать идеальный ужин с объёма примерно в одну-две ваших горсти. Ешьте по возможности неторопливо. Меняйте порцию в большую или меньшую сторону в зависимости от того, как чувствуете себя при засыпании и наутро», — пояснил врач.Как утверждает специалист, оптимальным временем для вечернего перекуса является от 2 до 4 часов до сна.
Он отметил, что ключевую роль играет состав ужина. Исанбаев призвал не перегружать его жирами и добавить белка для сытости на долгое время и восстановления. Он порекомендовал есть больше ягод, фруктов и орехов, поскольку они являются источником серотонина, триптофана, мелатонина и магния. Эти вещества помогают уснуть, а также делают сон глубже, пояснил врач.
«Так, например, ананасы, апельсины, бананы, вишня, миндаль и грецкие орехи повышают уровень мелатонина. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. В кешью, фисташках и семенах тыквы содержится триптофан и магний», — заключил врач.Ранее диетолог назвала отличную замену сразу нескольким блюдам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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