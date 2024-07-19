Ученые раскрыли, к какому смертельному заболеванию приводит недостаток сна

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Исследование, о котором сообщило издание The New York Post, показало, что недостаток сна и нарушение его режима могут значительно увеличить риск развития сахарного диабета второго типа.
«Ученые наблюдали за 84 тысячами человек в течение семи с половиной лет и обнаружили, что даже незначительные отклонения от обычного графика сна, примерно на час от ночи к ночи, могут повысить вероятность заболевания. Особенно высок риск у тех, кто спит менее шести часов в сутки. Эти результаты являются серьезным предупреждением для всех, кто пренебрегает здоровым сном», — поделились в ведомстве.
Позже в рамках исследования планируется увеличить число участников, включив в него больше молодых людей и представителей различных рас. Это позволит лучше понять, какие группы населения находятся в группе риска из-за нарушений сна.
Здоровый сон является ключевым фактором в поддержании общего здоровья. Рекомендуется соблюдать регулярный режим сна для восстановления организма и нормального обмена веществ.
На сегодняшний день диабет 2-го типа входит в десятку ведущих мировых причин смерти и инвалидности. По прогнозам, число людей с этим хроническим заболеванием во всем мире к 2050 году увеличится более чем вдвое и достигнет 1,3 миллиарда.
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Мира Полтева