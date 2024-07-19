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Ученые раскрыли, к какому смертельному заболеванию приводит недостаток сна

19 июля 2024, 12:38
Фото: istockphoto / demaerre

Фото: istockphoto / demaerre

Исследование, о котором сообщило издание The New York Post, показало, что недостаток сна и нарушение его режима могут значительно увеличить риск развития сахарного диабета второго типа.
«Ученые наблюдали за 84 тысячами человек в течение семи с половиной лет и обнаружили, что даже незначительные отклонения от обычного графика сна, примерно на час от ночи к ночи, могут повысить вероятность заболевания. Особенно высок риск у тех, кто спит менее шести часов в сутки. Эти результаты являются серьезным предупреждением для всех, кто пренебрегает здоровым сном», — поделились в ведомстве.

Позже в рамках исследования планируется увеличить число участников, включив в него больше молодых людей и представителей различных рас. Это позволит лучше понять, какие группы населения находятся в группе риска из-за нарушений сна.



Здоровый сон является ключевым фактором в поддержании общего здоровья. Рекомендуется соблюдать регулярный режим сна для восстановления организма и нормального обмена веществ.

На сегодняшний день диабет 2-го типа входит в десятку ведущих мировых причин смерти и инвалидности. По прогнозам, число людей с этим хроническим заболеванием во всем мире к 2050 году увеличится более чем вдвое и достигнет 1,3 миллиарда.
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#ученые
#сон
#человек
#режим
#заболевания
В Ростовской области объявили о новых временных отключениях электричества
Губернатор Голубев сообщил о новых временных отключениях в Ростовской области
19 июля 2024, 13:00

Фото: iStock/jitendrajadhav

Жителей Ростовской области предупредили о новых временных отключениях электроэнергии из-за дефицита мощности. Об этом написал губернатор региона в своём Telegram-канале.
Отмечается, что энергетики сообщили о дефиците мощностей в объединённой энергосистеме, а также перегрузе сетей из-за экстремально высокого потребления. В связи с этим принято решение о продлении отключений.

Команды на отключение электроэнергии поступают от системного оператора Единой энергетической системы.

Голубев добавил, что поручил главам городов и районов организовать установку генераторов для подачи электричества в объекты жизнеобеспечения, а также подвоз воды по заявкам жителей.

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#ростовская область
#электричество
#отключение
#сбой
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Священник Савченко объяснил, можно ли православным кремировать усопших
Священник Савченко: православным не следует завещать кремацию своего тела
19 июля 2024, 12:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Священник храма святителя Петра митрополит Московский Николай Савченко рассказал о позиции православной церкви в отношении кремации усопших. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Савченко отметил, что для православного верующего кремация — это уничижение традиционного христианского способа похорон и пренебрежительное отношение к своему мертвому телу.

«Сжечь свое тело — это как колоть его наркотиками или заливать алкоголем», — цитирует священника Общественная Служба Новостей.

Уточняется, что современная церковь хоть и призывает верующих придерживаться традиционного погребения в земле, однако при этом все же отпевает кремированных и не осуждает их. По словам священника, человеку все же не следует завещать себя кремировать, так как это считается грехом.

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#церковь
#священник
#похороны
#смерть
#религия
#христиане
#православие
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В Ингушетии проведут форум некоммерческих организаций «Магас-2024»
19 июля 2024, 12:50

Фото: пресс-служба форума

Международный форум некоммерческих организаций «Магас-2024» будет проходить в столице Ингушетии с 28 июля по 1 августа, участие в нём примут 120 представителей различных общественных организаций из десяти стран, сообщает пресс-служба Комитета по делам молодёжи Республики Ингушетия.
«Целью форума является повышение эффективности взаимодействия между общественными организациями для решения актуальных социальных проблем», — отмечается в сообщении.
Темами мероприятия станет развитие внутреннего туризма, социальное проектирование, молодёжная политика, волонтёрство, использование искусственного интеллекта для нужд общественных организации и пр.

В рамках форума будут работать секции, проходить лекции и круглые столы. Кроме того, для участников организуют мастер-классы, экскурсии и прочие культурно-досуговые мероприятия.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно до 21 июля на платформе «Молодёжь России».

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#ингушетия
#нко
#молодёжь
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Малярия и желтая лихорадка: Врач раскрыл, какие насекомые переносят страшные инфекции
Врач Кузьменко: насекомые могут переносить малярию и желтую лихорадку
19 июля 2024, 12:36

Фото: Istockphoto/Kwangmoozaa

Лето — это не только солнце, жара и зной, но и насекомые, которые, казалось бы, поджидают нас на каждом углу. Многие люди панически боятся встретиться с ними лицом к лицу, но так ли это страшно на самом деле?
Врач-терапевт Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» сообщил, что в России единственное насекомое, представляющее угрозу для людей, — клещ.
«Клещи угрожают энцефалитом или болезнью Лайма. Защититься от этого очень просто — сделать прививку. Есть экстренная вакцинация, которая в течение двух недель делается. Если укусил клещ, то его нужно посадить в банку и отнести в инфекционное отделение. Но волков бояться — в лес не ходить, не стоит сходить с ума по этому поводу», — сказал эксперт.

Он добавил, что насекомые редко являются переносчиками инфекций, однако в некоторых странах такие случаи все-таки зафиксированы.

«Если человек летит в страны Африки или в Южную Америку, то там насекомые могут переносить малярию и желтую лихорадку. От желтой лихорадки есть вакцина, ее нужно сделать перед тем, как туда лететь», — сообщил специалист.

По его словам, даже большие комары, которые, казалось бы, особенно окучивают нас в теплые летние вечера, не страшны.

«Большие комары — это самцы, они безобидны. Комары-самки кусают для того, что напиться крови и отложить яйца, а самцы просто летают, садятся, оплодотворяют самку и все. У нас раньше ходили в деревнях слухи, что большие комары — это якобы малярийные, но это просто страшилки», — поделился врач.

Про появившихся в Москве ос-пелопей и гигантов Филипп Кузьменко тоже высказался, уверив, что они не приносят никакого вреда.

«Осы не являются переносчиками вирусов и инфекций. Единственное — на них у некоторых людей развивается аллергическая реакция, и в этом случае нужно внимательно следить за признаками: начинаете задыхаться, краснеет шея и лицо. Это сложно пропустить. Тогда нужно сразу обращаться в скорую помощь. Они приедут и сделают укол. А если оса укусила не первый раз, то можно помазать спиртом или антисептиком и выпить таблеточку ибупрофена», — заключил терапевт.

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#болезнь
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На Савёловском направлении 20-21 июля пустят компенсационные автобусы
19 июля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Компенсационные автобусы запустит Центральная пригородная пассажирская компания на Савёловском направлении в ближайшие выходные — 20 и 21 июля — в связи с временным изменением расписания электричек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«20 июля компенсационный автобус отправится от станции Большая Волга в Дубне в 8:00 со следующими остановками: 8:07 — Карманово, 8:12 — 2-й участок, 8:17 — Мельдино-1, 8:25 — Темпы, 8:35 — платформа Запрудня, 8:50 — станция Вербилки, 9:30 — автовокзал Дмитров. А 21 июля автобус проследует по тому же маршруту и расписанию, но отправится в 7:50 от станции Дубна», — говорится в сообщении.
Кроме того, 20 и 21 июля компенсационные автобусы будут ездить от станции МЦД Лобня (отправление в 8:00) с остановкой на станции МЦД Долгопрудная в 8:25 и прибытием к станции метро «Физтех» в 8:35. Кроме того, автобусы будут отправляться от станции Катуар в 7:35 до метро «Физтех» (прибытие в 8:10).

Для проезда на компенсационном автобусе нужно будет предъявить проездной документ на электричку.

В компании отметили, что реальное время отправления автобусов будет зависеть от ситуации на дорогах.

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#лобня
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Певица Алсу рассказала, как ее дети отреагировали на новость о разводе родителей
19 июля 2024, 12:12

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певица Алсу рассказала, что скрывать информацию от своих детей о разводе было бы бесполезно. Они все знают и поддерживают. Об этом пишет портал SPB.KP.RU.
«Они взрослые, 16 — 18 лет, как их оградишь? Они любящие и замечательные детки. Я счастлива, что у меня такие дети, они моя душа и мое сердце. Все знают и поддерживают», — сказала она.

Певица попросила не переживать журналистов за нее. По ее словам, 40 лет — только начало.

Ранее сообщалось, что в конце мая Алсу подала на развод с миллиардером Яном Абрамовым. Пара прожила в браке 18 лет – с 2006 года. У них трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 6-летний Рафаэль. Слухи об изменах мужа начали появляться после рождения сына. Предполагаемой любовницей стали называть 28-летнюю модель и бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову, которую многие пользователи посчитали внешне очень похожей на Алсу.

Певица Алсу продаёт квартиру с сауной в центре Москвы за 299 млн. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
#певица
#развод
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В Минцифры РФ высказались о ситуации со сбоем у Microsoft
Минцифры: сбой у Microsoft указывает на важность импортозамещения ПО
19 июля 2024, 12:10

Фото: iStock/jewhyte

Ситуация с глобальным сбоем у Microsoft указывает на значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь – на объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минцифры России.
Ранее сообщалось, что в корпорации произошёл глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков. Из-за этого серьёзно пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. В настоящее время сервисы восстанавливаются.

В Минцифры подчеркнули, что в данный момент о сбоях систем в российских аэропортах информации не поступало. Это в очередной раз показывает значимость перехода на отечественное ПО.

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#сбой
#минцифры
#россия
#импортозамещение
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«Мутные конторки»: в Госдуме рассказали о наживающихся на семьях бойцов СВО юристах
Депутат ГД Иванов: недобросовестные юристы наживаются на семьях бойцов СВО
19 июля 2024, 12:04

Фото: iStock/MIND_AND_I

В России организации, оказывающие юридические услуги, наживаются на семьях участников СВО. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
Он рассказал, что схема действий этих «мутных конторок» выглядит так: они связывают с близкими участников СВО и предлагают им свои услуги по ценам, в разы превышающим стоимость отказа от защиты своих прав.

Иванов также привёл пример. К нему обратилась жена военного, которой за помощь в решении вопроса о выплатах мужу озвучили сумму в 225 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что в такой стоимости нет ничего противозаконного, однако «совесть-то надо иметь».

В связи с такой проблемой депутат напомнил, что родственники бойцов могут обратиться за юридической помощью в Минобороны, ва военную прокуратуру, к уполномоченным по правам человека в регионах, а также в фонд «Защитники Отечества».

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#госдума
#военные
#сво
#юрист
#деньги
#услуги
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В Госдуме призвали запретить игру Hamster Kombat
Депутат Аксаков предложил запретить игру Hamster Kombat
19 июля 2024, 11:44

Фото: iStock/Oleg Elkov

Telegram-игру Hamster Kombat необходимо запретить в России. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».
Суть игры заключается в том, что пользователи кликают по хомяку для добывания виртуальных монеток, которые потом, обещают организаторы, можно будет перевести в криптовалюту.

Аксаков призвал пресекать любые такие вещи в стране, поскольку они, по его мнению, являются явным мошенничеством.

Он подчеркнул, что это манипулирование теми гражданами, которые не хотят идти работать, а мечтают разбогатеть, играя в игры.

Также депутата насторожило то, что видеоролики «Хомячьих новостей» на YouTube, за которые обещают ещё больше виртуальной валюты, набирают рекордное число просмотров. Так, последний ролик набрал более пяти миллионов просмотров менее чем за сутки.

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