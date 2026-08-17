Названы неочевидные сигналы тела при болезнях печени
Американский врач Кори Райс назвал неочевидные признаки, которые могут указывать на заболевания печени. Об этом пишет издание Women's World.
Специалист отметил, что зуд и судороги в нижних конечностях могут быть тревожными признаками проблем с печенью. Зуд, по его словам, способен возникать из-за повышения уровня желчных кислот в крови вследствие дисфункции печени и чаще всего проявляется на ладонях и подошвах, особенно в ночное время. Судороги, в свою очередь, могут быть связаны с нарушениями электролитного баланса и обмена белков.
Также Райс упомянул частые кровотечения как один из симптомов. Печень вырабатывает белки, важные для процесса свертывания крови, и при её сбоях этот процесс может нарушаться.
Врач подчеркнул, что наличие этих симптомов не всегда указывает на заболевание печени и может быть вызвано другими причинами. Однако если они сохраняются в течение длительного времени, он рекомендовал обратиться к врачу для обследования. В случае появления желтизны глаз и кожи, рвоты или спутанности сознания специалист посоветовал немедленно обратиться за медицинской помощью.
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