Названы неочевидные сигналы тела при болезнях печени

17 августа 2026, 14:34

Врач Райс: Зуд и судороги в ногах могут указывать на болезни печени

Фото: iStock/megaflopp

Американский врач Кори Райс назвал неочевидные признаки, которые могут указывать на заболевания печени. Об этом пишет издание Women's World.