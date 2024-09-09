Названы неожиданные факторы, которые помогут легче перенести магнитную бурю

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Врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что легче перенести магнитные бури поможет отказ от курения, алкоголя и фастфуда.
«В период магнитных бурь лучше оградить себя и своих родных от сильного перенапряжения. Уменьшить физические упражнения при занятии спортом, сократить нагрузку, снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, соблюдать режим сна. Регулировать свой водный баланс, не налегать на жареное, слишком жирное, фастфуд, газировки, кондитерские изделия», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Писарева.
А диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова опровергла распространённое мнение о том, что есть люди, предрасположенные к набору веса. Она подчеркнула, что при контроле калорий и правильном питании даже при определённом телосложении можно быть мощным и статным.
«Просто поев, мы не изменим ситуацию в лучшую сторону. Неправильным образом жизни мы способствуем накоплению жира. Это сейчас основная проблема. Об этом мало говорят и учат. В основном учат достигать каких-то целей и люди первые 30 лет пренебрегают правильным питанием. Они делают это по остаточному принципу — как по качеству, так и по количеству», — разъяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.
Ранее доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявлял, что употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю.
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