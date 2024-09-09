Названы неожиданные факторы, которые помогут легче перенести магнитную бурю

12-летний житель Подмосковья неудачно позанимался на турнике Мальчик приземлился на прямые руки и получил сложный перелом лучевой кости. Скорая помощь доставила его в Московскую областную детскую клиническую больницу, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Ребёнок поступил в отделение с отёком и деформацией лучевого сустава, снижением чувствительности пальцев кисти. По экстренным показаниям проведена операция по устранению смещения отломков лучевой кости и их фиксации с помощью стержней, сообщил кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Сергей Катин.

Сейчас состояние маленького пациента удовлетворительное. Ему предстоит пройти реабилитацию, а после полного восстановления кости будет проведена ещё одна операция по удалению металлических фиксаторов.



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