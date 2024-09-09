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Названы неожиданные факторы, которые помогут легче перенести магнитную бурю

Диетолог Писарева рекомендовала отказаться от алкоголя и курения
09 сентября 2024, 20:09
Фото: iStock/Elen11

Фото: iStock/Elen11

Врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что легче перенести магнитные бури поможет отказ от курения, алкоголя и фастфуда.
«В период магнитных бурь лучше оградить себя и своих родных от сильного перенапряжения. Уменьшить физические упражнения при занятии спортом, сократить нагрузку, снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, соблюдать режим сна. Регулировать свой водный баланс, не налегать на жареное, слишком жирное, фастфуд, газировки, кондитерские изделия», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Писарева.

А диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова опровергла распространённое мнение о том, что есть люди, предрасположенные к набору веса. Она подчеркнула, что при контроле калорий и правильном питании даже при определённом телосложении можно быть мощным и статным.



«Просто поев, мы не изменим ситуацию в лучшую сторону. Неправильным образом жизни мы способствуем накоплению жира. Это сейчас основная проблема. Об этом мало говорят и учат. В основном учат достигать каких-то целей и люди первые 30 лет пренебрегают правильным питанием. Они делают это по остаточному принципу — как по качеству, так и по количеству», — разъяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Ранее доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявлял, что употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю.

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Вирусолог Чепурнов разъяснил риски распространения ортонайровируса в России
09 сентября 2024, 19:35

Фото: iStock/Nataba

Глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал случай выявления в Китае нового вируса группы ортонайровирусов после укуса клеща.
«Теоретически можно завезти вирус, впрочем, и клещей тоже, потому что поток нашей торговли с Китаем очень высок. Вопрос: эти клещи уживутся ли здесь климатически или нет? Зайдёт ли занос такого клеща? Будет ли ему здесь комфортно? Или ему, не дай бог, будет суперкомфортно?» — пояснил в беседе с Pravda.Ru Чепурнов.

Он добавил, что выявление этого вируса стало открытием именно для науки, но сам вирус не появился в природе только сейчас. Специалист считает, что в открытии нового патогена ничего супертревожного нет.

А заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников перечислил смертельно опасные заболевания, которые могут проходить бессимптомно.

«Такие заболевания как панкреатит, аппендицит, воспаление легких в структуре заболеваемости имеют очень низкую составляющую именно, потому что они острые. Когда здоровый человек заболел, можно принять вовремя правильное решение, прооперировать, что-то сделать, но кто-то, к сожалению, умирает», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник Ольга Рублева заявила, что новой волны эпидемии коронавируса помогут избежать вакцинация и классические меры предосторожности.

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#вирус
#клещи
#врач
#заболевания
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Врач Рублева раскрыла, как избежать новой волны эпидемии COVID-19
Врач Рублева рекомендовала соблюдать правила гигиены
09 сентября 2024, 19:02

Фото: iStock/Ladanifer

Эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник Ольга Рублева заявила, что новой волны эпидемии коронавируса помогут избежать вакцинация и классические меры предосторожности.
«Избежать новой эпидемии помогут простые меры: ежегодная вакцинация против гриппа, вакцинация против пневмококковой инфекции, соблюдение социальной дистанции и домашнего режима лицам с признаками респираторной инфекции при необходимости. Не стоит забывать про ношение масок», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Рублева.

А дерматолог, врач-эксперт Александра Филева заявила об опасности красок для волос, которые могут грозить даже анафилактическим шоком.

«Аллергия на краску для волос проявляется зудом, шелушением и покраснением кожи. Может также сопровождаться аллергическим насморком, чиханием, одышкой. В тяжелых случаях развивается анафилактический шок: из-за сильнейшего отека горла человек задыхается. Это опасное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи», — пояснила в беседе с «Известиями» Филева.

Ранее врач-невролог Люберецкой областной больницы Наталья Мозжухина в беседе с «Радио 1» рассказала об основных факторах риска инсульта, которые можно и нужно контролировать.

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#вакцинация
#врач
#аллергия
#больницы
#коронавирус
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В Подмосковье будущие мамы узнали о послеродовом периоде
09 сентября 2024, 17:21

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Женская консультация №2 провела лекцию на тему «Послеродовой период» 9 сентября, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Лекция была организована в рамках «Школы будущих матерей» и проходит еженедельно. На занятиях женщины могут получить профессиональную информацию, задать вопросы и поделиться своим опытом.

«Послеродовой период - это определенный период в жизни женщины, он имеет свои особенности и остается в памяти, как правило, не самым лучшим воспоминанием. Однако восстановление после родов может пройти легче и быстрее, если знать, что ждет в этот период и как правильно преодолевать проблемы, которые могут возникнуть. Разумеется, за 9 месяцев беременности организм претерпевает существенные изменения. Важно помнить, что восстановление – это постепенный процесс, обратный отсчет к тому, каким был организм до беременности», - рассказал перинатальный психолог Стационарного отделения N1- Родильный дом Лилия Иващенко.
Также на лекции обсуждались вопросы грудного вскармливания, гигиены после родов, современной контрацепции, психоэмоциональной нагрузки после родов и ситуаций, когда необходимо немедленно обратиться к врачу.

Лекции будут проводиться каждый понедельник, кроме первой недели месяца, в 11 утра на базе Женской консультации №2 по адресу: г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.19А. Вход свободный, регистрация не требуется. Следующая лекция запланирована на 16 сентября.

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#московская область
#подмосковье
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Здоровье в подмосковных парках с начала лета проверили 9,9 тыс. жителей
09 сентября 2024, 16:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье продолжается акция «Проверь своё здоровье в парке». С начала лета она привлекла почти 9,9 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«В прошедшие выходные выездные бригады работали в парках Ногинска, Воскресенска, Дмитрова, Егорьевска и других городов. Также в парках в выходные дни жители могут вакцинироваться от гриппа. Прививку сделали уже 413 человек. С начала лета возможностью проверить здоровье в парке воспользовались без малого 9,9 тыс. человек», – рассказал Сапанюк.
В Министерстве напомнили, что результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». https://zdrav.mosreg.ru/start При необходимости жителей направляют на углублённое обследование в поликлинику.

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#здравоохранение
#парки
#здоровье
#диспансеризация
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
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«10% возвращаются к жизни»: Врач рассказала, как защитить себя от инсульта
Врач Мозжухина: курение и лишний вес могут спровоцировать инсульт
09 сентября 2024, 16:52

Фото: iStock/Yurii Yarema

Около 10-15% от общего количества инсультов в России за год приходятся на молодых людей. Об этом ранее рассказали в комитете Госдумы по охране здоровья. Из них приблизительно половина заканчивается тяжелой инвалидностью и необходимостью длительной реабилитации.
Врач-невролог Люберецкой областной больницы Наталья Мозжухина в беседе с «Радио 1» рассказала об основных факторах риска инсульта, которые можно и нужно контролировать.

«Нужно чаще проверять уровень артериального давления и холестерина, контролировать уровень сахара. У людей с диабетом инсульты встречаются в 2,5 раза чаще, у них наблюдается частый сбой с сердцем, лишний вес, плохое состояние стенок сосудов», — сказала эксперт.
Она добавила, что немаловажным является наличие лишнего веса у молодых и курение.

«Любой человек хотя бы 2 или 2,5 часа в день должен тратить на физическую активность. В питании должно быть больше овощей и фруктов. Любое курение вызывает спазм сосудов, уменьшается кровообращение головного мозга», — сообщила собеседница.

По мнению врача, это те факторы, которые человек может регулировать самостоятельно или держать под контролем после очередной диспансеризации.

Также Наталья Мозжухина перечислила первые симптомы инсульта, среди которых перекос лица, нарушение речи, невозможность поднять руки и «косой» язык. Иногда болезнь сопровождается головокружением, тошнотой и рвотой.

«Лучше сразу вызвать скорую помощь. Потому что человека необходимо в ближайшие часы доставить в какой-нибудь сосудистый центр. Сейчас есть такие методики, благодаря которым в первые 4 часа человека могут спасти и избавить от инвалидизации в будущем. Только 10%, поступивших с инсультом, возвращаются к жизни, а 90% остаются инвалидами. Чем раньше лечение, тем больше шансов», — заявила невролог.

Она отметила, что реабилитация после инсульта проходит от 6 месяцев до 2 лет, что требует немало усилий.

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В детские поликлиники МОЦОМДа завезли вакцины от гриппа
09 сентября 2024, 15:09

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В детские поликлиники Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила четырехвалентная инактивированная расщеплённая вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри» российского производства, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Эта вакцина формирует специфический иммунитет к актуальным штаммам гриппа типов А и В и предназначена для профилактики сезонного гриппа, включая детей с шестимесячного возраста и подростков.

Напоминаем, что в рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период в первую очередь вакцинируют тех, кто относится к группе высокого риска заболевания гриппом. В эту группу входят и дети старше шести месяцев, школьники, студенты колледжей и ВУЗов.

Вакцинацию против гриппа следует проводить до начала эпидемии, чтобы сформировался устойчивый иммунитет.
«Прививка не опасна и не вызывает осложнений. В редких случаях может проявляться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня или небольшое повышение температуры. Если привитой ребенок заразится гриппом, то болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений», - рассказал врач-эпидимиолог МОЦОМДа Николай Лищук.
Вакцинация против гриппа должна начинаться с посещения педиатра. Особой подготовки к вакцинации против гриппа не требуется. Однако лучше, чтобы в течение двух недель перед вакцинацией у ребёнка не было простуды.

Также следует сообщить врачу о наличии следующих противопоказаний к вакцинации:
  • Острое заболевание или обострение хронического заболевания в день вакцинации;
  • Аллергия на яичный белок;
  • Тяжёлые аллергические реакции на предыдущую прививку этим препаратом;

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#вакцинация
#врач
#иммунитет
#московская область
#подмосковье
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Специалисты Детского клинического центра имени Рошаля провели свыше 500 консультаций
09 сентября 2024, 14:48

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля действует Центр телемедицинских консультаций. Благодаря телемедицине жители даже отдалённых районов региона могут получить консультации врачей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Центре телемедицины Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля работают ведущие медицинские специалисты, в том числе аллерголог, травматолог-ортопед, невролог, эндокринолог и другие. Жители региона могут получить консультацию, не выходя из дома. Всего за время работы Центра врачи дистанционно проконсультировали более 500 пациентов», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Чтобы воспользоваться телемедицинской консультацией в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, необходимо направление от вашего лечащего врача.

В детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля будет действовать 26 отделений по 28 профилям. Центр рассчитан на 461 койку, и ежегодно стационарное медицинское обслуживание по ОМС здесь будут получать более 15 тысяч детей из Московской области и других регионов. Кроме того, ещё 150 тысяч детей смогут проходить обследования и консультироваться с врачами.

Более подробную информацию о работе центра можно найти в Telegram-канале.

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#подмосковье
#врачи
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#клиника
#московская область
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Детский травматолог объяснил, чем опасно падение на прямые руки
09 сентября 2024, 14:31

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

12-летний житель Подмосковья неудачно позанимался на турнике Мальчик приземлился на прямые руки и получил сложный перелом лучевой кости. Скорая помощь доставила его в Московскую областную детскую клиническую больницу, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Ребёнок поступил в отделение с отёком и деформацией лучевого сустава, снижением чувствительности пальцев кисти. По экстренным показаниям проведена операция по устранению смещения отломков лучевой кости и их фиксации с помощью стержней, сообщил кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Сергей Катин.

Сейчас состояние маленького пациента удовлетворительное. Ему предстоит пройти реабилитацию, а после полного восстановления кости будет проведена ещё одна операция по удалению металлических фиксаторов.

Травматолог также напомнил о важности правильного приземления при прыжках с высоты:
«При прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму. Если приземляетесь на ноги, то мягкое сгибание колен уменьшит удар. Если и на руки, то их тоже нужно смягчить, немного согнув в локте. Это позволит амортизировать удар».

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#московская область
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Онкохирурги из Балашихи спасли 67-летнюю женщину из Нигерии
09 сентября 2024, 14:13

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московский областной онкологический диспансер обратилась 67-летняя женщина из Нигерии, которая в 2021 году заметила увеличение левой молочной железы. После обследования ей диагностировали рак молочной железы III стадии, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы удалили опухоль, которая врастала в грудную стенку, мышцы и кожу с распадом и кровотечением, тем самым спасли жизнь пациентке. В дальнейшем женщине будет назначено противоопухолевое лечение», — рассказала врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Мария Соловьева.
Врачи диспансера предупреждают о необходимости немедленного обращения к специалисту при появлении отёков, покраснений, асимметрии молочных желёз, болей в области соска или выделений из груди. Ранняя диагностика рака молочной железы увеличивает шансы на полное выздоровление, снижает риск осложнений и улучшает прогноз для пациентов в долгосрочной перспективе.

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