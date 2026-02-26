Достижения.рф

Названы неожиданные продукты, уничтожающие зубы

Стоматолог Савостян: Ирис и карамель опасны после установки брекетов
Фото: iStock/AndreBlais

Некоторые продукты сильнее других вредят здоровью зубов. Об этом сообщила стоматолог-ортопед Кристина Савостян в разговоре с «Газетой.Ru».



К числу продуктов, наносящих вред зубам, Савостян отнесла очень твердую пищу: леденцы, ирис, карамель, орехи в скорлупе и шоколаде, неочищенные семечки, сушки, сухари, чипсы и попкорн.

Также врач указала, что эмали зубов могут повредить сухофрукты, вымоченные в сиропе, уксус и кислотные маринады. Она отметила, что истончение эмали может вызвать и употребление свежевыжатых соков.

Екатерина Коршунова

