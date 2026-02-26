Названы неожиданные продукты, уничтожающие зубы
Некоторые продукты сильнее других вредят здоровью зубов. Об этом сообщила стоматолог-ортопед Кристина Савостян в разговоре с «Газетой.Ru».
К числу продуктов, наносящих вред зубам, Савостян отнесла очень твердую пищу: леденцы, ирис, карамель, орехи в скорлупе и шоколаде, неочищенные семечки, сушки, сухари, чипсы и попкорн.
Также врач указала, что эмали зубов могут повредить сухофрукты, вымоченные в сиропе, уксус и кислотные маринады. Она отметила, что истончение эмали может вызвать и употребление свежевыжатых соков.
Ранее стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина назвала оптимальную частоту смены зубной щетки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: