Россиян со вздутием живота предупредили о риске смертельно опасного заболевания
У людей со вздутием живота существует риск смертельно опасного заболевания. Об этом в интервью для YouTube-канала «Привет, доктор!» рассказала гастроэнтеролог Мария Лопатина.
По ее словам, при вздутии живота могут быть диагностированы синдром избыточного бактериального роста, непереносимость лактозы и синдром раздражённого кишечника. Также этот симптом может наблюдаться при целиакии, хотя и значительно реже, отметила врач.
Вздутие живота иногда связано с раком кишечника. Зачастую медики рекомендуют пациентам с этим симптомом пройти колоноскопию, чтобы исключить онкологию. Как подчеркнула Лопатина, из тысячи человек у одного, страдающего вздутием, может быть рак кишечника.
Читайте также: