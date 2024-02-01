Названы неожиданные симптомы рака мозга

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Онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов заявил, что на рак мозга могут указывать такие симптомы, как головная боль, а также повышенная тревожность.
Также, по его словам, могут проявляться головокружение и другие психические проблемы.
Ранее врач-гинеколог, онколог Алексей Муравлев предупреждал женщин старше 35 лет о риске заболеть раком яичников.
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«К головным болям и головокружениям, как правило, присоединяется и другая симптоматика. Например, при гормононеактивных опухолях гипофиза развиваются психические, зрительные, диэнцефальные нарушения, а также хиазмальный синдром, проявляющийся первичной атрофией зрительных нервов», — добавил в беседе с Газета.ру врач.
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Мелисса Тимофеева