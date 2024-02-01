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Названы неожиданные симптомы рака мозга

Онколог Иванов: На заболевание может указывать повышенная тревожность
01 февраля 2024, 15:58
Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов заявил, что на рак мозга могут указывать такие симптомы, как головная боль, а также повышенная тревожность.
Также, по его словам, могут проявляться головокружение и другие психические проблемы.

«К головным болям и головокружениям, как правило, присоединяется и другая симптоматика. Например, при гормононеактивных опухолях гипофиза развиваются психические, зрительные, диэнцефальные нарушения, а также хиазмальный синдром, проявляющийся первичной атрофией зрительных нервов», — добавил в беседе с Газета.ру врач.


Ранее врач-гинеколог, онколог Алексей Муравлев предупреждал женщин старше 35 лет о риске заболеть раком яичников.

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#врач
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В Московской области тестирование на ВИЧ прошли свыше 2,7 млн человек
01 февраля 2024, 16:04

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 2,7 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области все желающие могут пройти бесплатное анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

«В Подмосковье за 2023 год на антитела к ВИЧ было протестировано 2,7 млн человек, это на 300 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярное тестирование становится неотъемлемой частью общей стратегии по контролю за распространением ВИЧ-инфекции и поддержанию здоровья населения», – поделился главврач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Пронин.

Стоит отметить, что благодаря данной процедуре специалисты могут выявить инфекцию на ранней стадии, что позволяет начать своевременное лечение и предотвращает передачу вируса другим людям.

Найти подробную информацию об обследованиях можно найти на официальном сайте Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

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#подмосковье
#тестирование
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#вич
#человек
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Жителей Подмосковья приглашают проверить здоровье в областных Центрах онкопомощи
01 февраля 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Дни открытых дверей проведут во всех 24 подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи в субботу, 3 февраля, проверить здоровье можно будет бесплатно и без записи, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Все пришедшие пройдут обследования и проконсультируются у онколога. Если в ходе обследования будет обнаружено какое-то отклонение, пациента направят на дополнительную консультацию», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
Дни открытых дверей будут проходить с 10 утра до 16:00. В Центрах онкопомощи можно будет пройти КТ-грудной клетки, маммографию, сдать ПСА-тест на рак простаты и ряд других исследований. С собой нужно будет взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Полный список Центров амбулаторной онкологической помощи с адресами размещён на официальном сайте подмосковного Минздрава.

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Названы неожиданные симптомы рака мозга

Названо главное условие для успешного похудения

Подмосковный «Мособлэнерго» принял участие в сдаче донорской крови
#онкология
#медицина
#здравоохранение
#день открытых дверей
#светлана стригункова
#подмосковье
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Названо главное условие для успешного похудения
Эксперт по снижению веса Блэк сочла диеты бессмысленными для похудения
01 февраля 2024, 14:39

Фото: istock / Prostock-Studio

Эксперт по снижению веса Аманда Блэк назвала главным условием успешного похудения отказ от ограничений в еде. Об этом пишет Daily Mail.

Блэк объяснила, что перед похудением человеку нужно осознать, что еда необходима организму для нормальной работы. При ограничениях в еде могут появляться нездоровые пищевые привычки. В случае приятие этой идеи, любые диеты перестают быть нужными.

«Скорее всего, вы похудеете, если просто будете нормально есть в объеме, достаточном, чтобы питать тело. Это произойдет, так как вы перестанете попадать в бесконечный цикл чрезмерных ограничений и перееданий», — заявила эксперт.
Помимо этого, специалистка призвала перестать делить еду на «плохую» и «хорошую» и перестать делать установки о вреде какой-то либо пищи. Она считает, что те, кто не может похудеть, имеют проблемы с перееданием, а не в употреблении «вредных» продуктов.


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#еда
#похудение
#питание
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Подмосковный «Мособлэнерго» принял участие в сдаче донорской крови
01 февраля 2024, 13:48

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в донорской акции. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Выездная акция была организована Московским областным центром крови.

«Стать донорами пожелали 68 сотрудников компании. Перед процедурой каждый работник прошел обследование, по результатам которого была определена возможность забора биологически ценного материала. После самой процедуры участникам донорской акции был предложен сладкий чай с печеньем и произведена денежная выплата, предусмотренная законодательством России», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что донорскую кровь направят в медицинские учреждения Подмосковья для лечения пациентов, которым необходимо переливание.

В год женщины могут сдавать кровь до четырех раз, а мужчины — до пяти. Интервал между донорством должен быть не мене двух месяцев.

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#донор
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Врач назвала неожиданную причину инфаркта у пожилых людей
Врач Гэллуэй: одиночество может провоцировать инфаркты у пожилых людей
01 февраля 2024, 12:17

Фото: iStock/PIKSEL

Одиночество после выхода на пенсию может привести к инфаркту и инсульту у пожилых людей. Об этом рассказал консультант по неотложной медицинской помощи, профессор Роб Гэллуэй, пишет Daily Mail.
«Механизм воздействия одиночества на работу сердца и сосудов невероятно сложен, но сводится к тому, что человек испытывает стресс, который приводит к повышению артериального давления», - пояснил специалист.

Он также отметил, что стресс приводит к преждевременному старению. Однако Гэллуэй подчеркнул, что не все медицинское сообщество согласно с тем, что одиночество приводит к инфаркту или инсульту, при этом он добавил, что не стоит игнорировать многочисленные случаи, которые подтверждают пагубное влияние одиночества на здоровье.

Врач объяснил, что ежедневно сталкивается со пациентами, которые перенесли инсульт или инфаркт сразу после выхода на пенсию.
#инсульт
#здоровье
#врач
#инфаркт
#человек
#стресс
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Врач назвала продукты, провоцирующие воспаление
Диетолог Чижикова: избыток сахара может привести к развитию воспаления
01 февраля 2024, 11:46

Фото: iStock/gbh007

Способствовать развитию воспалительных процессов в организме может употребление в пищу некоторых продуктов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова, ее слова передает «Газета.Ru»
Специалист пояснила, что воспаление может быть острым и хроническим. Острое воспаление является кратковременным ответом организма на повреждение. Оно проявляется в виде боли, отека, красноты и повышенной температуры. При этом хроническое воспаление – это длительный процесс, возникающий из-за не долеченных инфекций, стресса и неправильного питания. Оно может привести к различным серьезным заболеваниям.

Специалист отметила, что привести к развитию воспалительного процесса в организме может избыток сахара в рационе.

«Большое количество сладостей и подслащенных напитков нагружает организм лишними углеводами, что может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы и обмена веществ. Это ослабляет защитные силы организма и делает его более подверженным воспалениям», — объяснила Чижикова.

Она также предупредила, что избыток омега-6 жирных кислот также может привести к воспалению. Например, организму может навредить чрезмерное употребление в пищу растительного масла и майонеза. Также способствовать ожирению и негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе могут рафинированные углеводы, которые содержатся в кондитерских и макаронных изделиях.

Также она предупредила о вреде жирного красного мяса, особенно в жаренном виде и фастфуда.

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#здоровье
#питание
#врач
#еда
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Подмосковные врачи помогли сохранить беременность женщине с пересаженной почкой
01 февраля 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

36-летняя женщина, десять лет назад перенесшая трансплантацию почки из-за хронической почечной недостаточности, смогла выносить и родить ребёнка благодаря врачам Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«Беременность произошла спонтанно и осложнялась серьёзными рисками, поэтому женщину несколько раз госпитализировали и подбирали лекарственную терапию. Несколько раз отмечалась задержка роста плода, но усилия врачей помогли довести беременность до доношенного срока. Всё время беременности врачи МОНИИАГ консультировались со специалистами МОНИКИ, где женщине сделали пересадку почки», — говорится в сообщении.
На сроке 37-38 недель женщине сделали кесарево сечение. Операция прошла штатно. В результате на свет появилась девочка весом 1970 граммов и ростом 44 см. Сейчас мать и дочь чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.

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#врачи
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#здравоохранение
#беременность
#московская область
#подмосковье
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Назван неожиданный способ борьбы с бессонницей
Врач Мосли призвал поздно ложиться спать, чтобы наладить сон
01 февраля 2024, 10:22

Фото: istock / Tero Vesalainen

Чтобы побороть бессонницу, необходимо меньше находится в постели и позже ложиться спать. О таком способе рассказал диетолог и эксперт по здоровому образу жизни Майкл Мосли, сообщает Daily Mail.

Как утверждает эксперт, если стало сложно засыпать, то нужно ложиться в постель в позднее время. Из-за этого человек не будет лежать и несколько часов переживать о своем самочувствии на следующий день.

«Принцип прост: чем меньше времени вы проводите в постели, тем сильнее устаете и тем больше хотите спать. Поэтому когда ваша голова касается подушки, вы быстро погружаетесь в глубокий и восстанавливающий сон», — заявил специалист.
Чтобы определить идеально время для отхода ко сну, Мосли призвал вести дневник и записывать, сколько часов удалось поспать. Он отметил, если человек в среднем спит по 6 часов в сутки, значит пытаться уснуть раньше нет смысла.

«Например, если вам нужно встать в семь утра, не нужно ложиться до часу ночи», — призвал специалист.

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#диетолог
#человек
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Подмосковные врачи спасли мужчину, отравившегося домашними консервами
01 февраля 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

45-летнего мужчину с сильным расстройством желудка и рвотой привезла бригада скорой помощи в Сергиево-Посадскую больницу. Причиной отравления стали маринованные опята домашнего приготовления, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Выяснилось, что мужчина отравился уже два дня назад. Некоторое время он терпел, и лишь когда ситуация стала совсем угрожающей, обратился за экстренной медицинской помощью.

«Пациента в тяжёлом состоянии и с сильным обезвоживанием немедленно поместили в реанимацию. В течение двух дней ему снимали интоксикацию. Когда пациенту стало лучше, его перевели в терапевтическое отделение, где лечение продолжилось», — отмечается в сообщении.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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#медицина
#здравоохранение
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