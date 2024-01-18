Онколог рассказал об опасном виде рака у женщин старше 35 лет

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«Причины возникновения этого вида рака женской репродуктивной системы до конца не изучены. Например, в 10% случаев встречается наследственная форма, связанная с мутацией определенных генов», - рассказал Муравлев в беседе с «Вечерней Москвой».
При этом онколог подчеркнул, что факторы риска вовсе не означают, что женщина совершенно точно заболеет раком.
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