Онколог назвал неожиданную причину «омоложения» рака

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Американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. Так, уровень диагностирования онкологии в США вырос на 12,8% за 20 лет. Основной причиной «омоложения» рака называют нездоровый образ жизни.
Однако врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Euroonco» Андрей Пылев уверен, что экология и некачественное питание не могут привести к такому росту показателей. В беседе с «Радио 1» он заявил, что это может быть связано с улучшением первичной диагностики.
Онколог подчеркнул, что рост числа пациентов с онкологией растёт как в России, так и в других странах. И у этого есть свои плюсы.
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«Зачастую увеличение количества впервые выявленных лиц с онкологическими заболеваниями связано с улучшением первичной диагностики. Потому что я работаю с пациентами, но не могу сказать, что на клинических примерах наблюдаю, что рак молодеет», — сказал Пылев.
«Это, с одной стороны, благоприятно сказывается на результатах выживаемости этих пациентов, потому что, чем раньше поставлен диагноз, тем лучше. С другой стороны, это может статистически несколько увеличить количество больных с впервые выявленными онкологическими заболеваниями», — заметил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова