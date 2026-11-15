Названы ночные привычки, грозящие инфарктом и инсультом

15 ноября 2026, 08:54

Врач Смирнов: систематический недосып ускоряет развитие атеросклероза

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Систематический недосып напрямую ускоряет развитие атеросклероза, а значит, заметно повышает вероятность инфарктов и инсультов. Об этом заявил врач-сомнолог высшей категории Илья Смирнов в беседе с Lenta.ru.