Названы ночные привычки, грозящие инфарктом и инсультом
Систематический недосып напрямую ускоряет развитие атеросклероза, а значит, заметно повышает вероятность инфарктов и инсультов. Об этом заявил врач-сомнолог высшей категории Илья Смирнов в беседе с Lenta.ru.
Специалист отметил, что у людей с дефицитом сна обычно присутствуют и сопутствующие факторы нездорового образа жизни, но именно недосып выступает мощным катализатором сосудистых повреждений. Хроническая бессонница также увеличивает кардиоваскулярные риски, хотя и в меньшей степени. Самым же опасным состоянием в сомнологии эксперт назвал синдром обструктивного апноэ сна, особенно в тяжелой форме и на фоне лишнего веса.
Механизм врач объяснил так: из-за периодического спадения верхних дыхательных путей мозг и органы переживают циклическую гипоксию. Организм воспринимает удушье как смертельную угрозу и выбрасывает в кровь гормоны стресса — катехоламины. Это ведет к спазму сосудов, скачкам давления и серьезным метаболическим сбоям. При этом главный признак апноэ — громкий храп с паузами в дыхании — люди годами не замечают.
Опасна и привычка использовать алкоголь как снотворное. Доктор подчеркнул, что бокал на ночь разрушает здоровую структуру сна, усиливает кислородное голодание при храпе и создает токсическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
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