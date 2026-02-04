«Усталость и апатия»: врач назвал неочевидные симптомы рака
Терапевт Кондрахин: хроническая усталость может быть симптомом онкологии
Различные изменения в организме, проявляющиеся усталостью, апатией или другими симптомами, действительно могут быть малым признаком онкологии. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По его словам, при любых изменениях в организме, которые беспокоят человека, необходимо обратиться к врачу, чтобы пройти необходимые обследования и выяснить причину недомогания.
«Помимо онкологии, появление усталости, слабости, апатии без видимых причин, которые доставляют беспокойство, могут указывать на заболевания сердца. Это также могут быть проблемы с кровью, например анемия. Но анемия в свою очередь может указывать на рак крови», — отметил Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он добавил, что врачи могут поставить диагноз «синдром хронической усталости», если при обследовании не выявят никаких причин, вызывающих подобное состояние. Онкология может быть «ведущим» заболеванием у человека, отнимающим у него много сил. Из-за этого не исключено появление усталости без причины, заключил Кондрахин.