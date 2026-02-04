«Усталость и апатия»: врач назвал неочевидные симптомы рака

04 февраля 2026, 21:15

Терапевт Кондрахин: хроническая усталость может быть симптомом онкологии

Фото: iStock/seb_ra

Различные изменения в организме, проявляющиеся усталостью, апатией или другими симптомами, действительно могут быть малым признаком онкологии. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





По его словам, при любых изменениях в организме, которые беспокоят человека, необходимо обратиться к врачу, чтобы пройти необходимые обследования и выяснить причину недомогания.





«Помимо онкологии, появление усталости, слабости, апатии без видимых причин, которые доставляют беспокойство, могут указывать на заболевания сердца. Это также могут быть проблемы с кровью, например анемия. Но анемия в свою очередь может указывать на рак крови», — отметил Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой».