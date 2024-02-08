Врач Рунихина объяснила необходимость избегать инфекции пожилым

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Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина заявила, что пожилым необходимо максимально избегать инфекций и обострений хронических заболеваний из-за ослабленного иммунитета.
«Пожилым людям желательно максимально избегать даже однократного эпизода какой-то острой инфекции или обострения хронического заболевания. Потому что для них это может стать серьёзным испытанием. И привести к значительному ухудшению состояния здоровья, а также развитию старческой астении», — прокомментировала в беседе с «Москвой» 24 Рунихина.
Она рекомендовала людям в возрасте употреблять пищу, богатые витаминами и полезными минералами.
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