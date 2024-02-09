Врач Зиркуева объяснила причины носового кровотечения

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Врач-оториноларинголог Асият Зиркуева носовое кровотечение может возникать из-за повреждений носа или заболеваний других органов и систем организма, а также из-за холодного и сухого воздуха.
«К местным причинам также относятся: ушибы и травмы носа, в том числе, при неправильном отсмаркивании; неправильное применение спреев для носа; риниты; послеоперационные кровотечения; образования полости носа и пазух; искривление перегородки; инородное тело в полости носа; воздействие химических раздражителей», — пояснил в беседе с Газета.ру Зиркуева.
Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина заявляла, что пожилым необходимо максимально избегать инфекций и обострений хронических заболеваний из-за ослабленного иммунитета.
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