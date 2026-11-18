18 ноября 2026, 16:31

Врач Мора: Самостоятельное изменение формы челюсти вызывает смещение зубов

Фото: iStock/Bojan89

Испанский врач-ортодонт, спикер конгресса ORTHONEXT VI by EUROKAPPA Рауль Мора предупредил об опасности популярных в социальных сетях методов самостоятельного изменения формы лица. Об этом пишет «Лента.ру».