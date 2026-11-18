Стало известно об опасности самостоятельного изменения формы челюсти
Испанский врач-ортодонт, спикер конгресса ORTHONEXT VI by EUROKAPPA Рауль Мора предупредил об опасности популярных в социальных сетях методов самостоятельного изменения формы лица. Об этом пишет «Лента.ру».
Одной из самых популярных методик, по словам специалиста, является мьюинг. Его последователи утверждают, что определенное положение языка оказывает давление на верхнюю челюсть, что со временем изменяет её форму и делает черты лица более привлекательными. Однако врач подчеркнул, что после завершения основного роста лицевого скелета достижение заметных изменений в форме челюстных костей с помощью этой методики становится практически невозможным.
Опасность возникает, когда человек сознательно и с усилием давит языком на зубы и нёбо, надеясь изменить их положение. Хотя зубы действительно могут смещаться под действием длительной нагрузки, в домашних условиях невозможно контролировать её направление и интенсивность. В итоге можно столкнуться с нежелательным смещением зубов, образованием промежутков или нарушением прикуса, отметил ортодонт.
Ещё одно популярное направление — это тренировка жевательных мышц с использованием особенно жесткой резинки или специальных устройств для придания челюсти более выразительных очертаний. Мора добавил, что чрезмерная жевательная нагрузка может привести к перенапряжению мышц и болям в области челюсти и висков. Такие эксперименты особенно опасны для людей с уже имеющимися проблемами височно-нижнечелюстного сустава, заключил он.
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