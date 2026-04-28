Кардиолог предупредил об опасных причинах потемнения в глазах
Терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов объяснил, почему у человека может внезапно темнеть в глазах. Об этом пишет «Лента.ру».
Врач указал, что одной из причин возникновения этого состояния может быть снижение артериального давления. Из-за этого в глазах темнеет, поскольку кровь не успевает в необходимом объеме достичь головного мозга. Вечтомов предупредил, что при низком артериальном давлении человек также может испытывать головокружение.
Кардиолог отметил, что потемнение в глазах может быть связано с анемией, поскольку в таком случае ухудшается доставка кислорода к тканям, включая головной мозг. Еще одной серьезной причиной может стать низкий уровень сахара в крови, что сопровождается потливостью и выраженной слабостью, как уточнил доктор.
Кроме того, потемнение в глазах может возникать из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, объяснил Вечтомов. Нарушения сердечного ритма и другие заболевания могут вызывать временные сбои в кровоснабжении головного мозга, что приводит к потемнению в глазах.
Кардиолог добавил, что иногда у человека может темнеть в глазах при резком вставании или сильной усталости. Он заверил, что в таких случаях этот симптом не представляет опасности.
Читайте также: