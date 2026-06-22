Терапевт предостерег некоторых россиян от сна под вентилятором
Терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов рассказал, когда не стоит спать под включенным вентилятором. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист утверждает, что сон под включённым вентилятором не несёт угрозы для здорового человека. Напротив, постоянное движение воздуха облегчает переноску жары, уменьшает чувство духоты и способствует лучшему засыпанию.
Тем не менее врач рекомендовал быть осторожным при использовании вентилятора в ночное время. Основная опасность заключается в постоянном поступлении холодного воздуха. Если вентилятор направлен прямо на человека в течение всей ночи, слизистые оболочки носа и горла начинают пересыхать. Это снижает их защитные функции и увеличивает риск возникновения респираторных заболеваний, предупредил Вечтомов. По его словам, это особенно актуально для людей, страдающих аллергическим ринитом или хроническими заболеваниями носоглотки.
Ещё один возможный негативный эффект связан с воздействием прохладного воздуха на мышцы, отметил терапевт. Согласно его мнению, длительное локальное охлаждение может привести к мышечному спазму.
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