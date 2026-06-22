Терапевт предостерег некоторых россиян от сна под вентилятором

22 июня 2026, 13:36

Терапевт Вечтомов: Сон под вентилятором повышает риск развития инфекций

Фото: iStock/cyano66

Терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов рассказал, когда не стоит спать под включенным вентилятором. Об этом пишет «Лента.ру».