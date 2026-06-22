Вирусолог назвал симптомы лихорадки денге

22 июня 2026, 16:27

Альтштейн: симптомами лихорадки денге являются мышечные боли, лихорадка и сыпь

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Симптомами лихорадки денге являются высокая температура, мышечные боли, лихорадочное состояние и сыпь. Об этом рассказал РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.