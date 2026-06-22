Вирусолог назвал симптомы лихорадки денге
Симптомами лихорадки денге являются высокая температура, мышечные боли, лихорадочное состояние и сыпь. Об этом рассказал РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По информации Роспотребнадзора, в Шри-Ланке наблюдается вспышка лихорадки денге. С начала 2026 года там зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболевания, 28 из которых закончились летальным исходом.
По словам Альтштейна, лечение в основном симптоматическое и включает жаропонижающие и болеутоляющие препараты. В настоящее время в России разрабатывается вакцина против этой инфекции, добавил вирусолог.
Лихорадка денге — это вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Оно распространено в Юго-Восточной и Южной Азии, некоторых странах Африки, Океании и Карибского бассейна.
Читайте также: