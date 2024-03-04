«Железные показатели»: Эксперты рассказали, какие анализы крови нужно сдать после зимы

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Зима является непростым и длительным периодом для жителей Подмосковья. Чаще всего холода наступают еще в ноябре, а заканчиваются не раньше марта.
«Все это время житель Московской области получает мало солнечного света, капризный климат — от высоких минусов до нуля и обратно, сильные ветра, снегопады, а в перерывах немного солнца. Мы начинаем меньше гулять, бежим из дома на работу и обратно, все это провоцирует снижение иммунитета, скопление усталости. Мы получаем меньше витаминов из продуктов, меньше солнечного витамина Д», — пояснили эксперты Центра крови Подмосковья.Под конец зимнего периода организм истощен и необходимо следить за показателями железа и гемоглобина. Низкие значения этих параметров могут маскироваться под «сезонную» усталость, но фактически причина гораздо глубже.
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