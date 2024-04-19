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Названы продукты, которые эффективно снижают уровень «плохого» холестерина в крови

Daily Mail: орехи, авокадо и лосось снижают уровень холестерина в организме
19 апреля 2024, 03:02
Фото: istock / Atstock Productions

Фото: istock / Atstock Productions

Орехи, бобовые, лосось, авокадо и оливковое масло снижают уровень холестерина в организме. Об этом рассказали диетологи из США Эмили Кайл и Джулия Зумпано и австралийский специалист по правильному питанию Рани Полак в беседе с Daily Mail.
Как утверждают эксперты, обогащенные белком и клетчаткой продукты лучше всего снижают уровень холестерина. К ним относятся орехи, бобовые и семена. Стоит добавить в рацион миндаль, фундук, фисташки, фасоль, ячмень, коричневый рис, чечевицу, кунжут, семена тыквы и подсолнечника.

Польза этих продуктов заключается в насыщении организма полезными жирами, то есть липопротеинами высокой плотности (ЛПВП).



ЛПВП являются единственной фракцией холестерина, которые считается «хорошим». Полезными жирами насыщены лосось, скумбрия, авокадо и оливковое масло.

Специалисты отметили, что вышеназванные продукты нужно сочетать с овощами, богатыми клетчаткой — растительными пищевыми волокнами. Они связываются с жирами в кишечнике и помогают снизить всасывание холестерина, тем самым устраняя его излишки.

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#семена
Доктор Мясников помог потерявшей сознание в аэропорту Дубая туристке
18 апреля 2024, 22:23

Фото: Istockphoto / aksphoto

Доктор Александр Мясников помог россиянке, упавшей в обморок в аэропорту Дубая, сообщает телеграм-канал Mash.
74-летней женщине из России стало плохо от теплового удара. Туристы третий день не могут покинуть Объединённые Арабские Эмираты после сильнейшего ливня.
«Самолётов нет, очереди за билетами для переноса рейса – минимум на семь часов ожидания. Пассажиры авиакомпании Emirates жалуются, что им предложили лишь один ваучер на питание, которое к тому же почти закончилось, как и деньги у некоторых туристов. Им не хватает даже на воду. Сотрудников перевозчика или аэропорта на стойках нет. Рейс переносят каждый час», – информирует телеграм-канал.
На выложенном видео доктор Мясников оказывает лежащей на полу женщине первую помощь. Затем он следит за действиями подоспевших местных медиков, которые размещают пациентку на носилках.

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Подмосковный педиатр Одинаева предупредила о смертельной опасности москитной сетки для ребёнка
18 апреля 2024, 20:31

Фото: Istockphoto / Artfoliophoto

Москитная сетка не спасёт ребенка от падения из окна, заявила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. По её словам, ежегодно с наступлением весны дети выпадают из окон, что нередко заканчивается их гибелью.
«Печальная статистика свидетельствует, что во всех этих случаях дети сами забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели. Открытое окно влечёт детей. Кто-то из них может наклониться, не удержаться, бросить игрушку и попытаться её схватить и упасть. Более взрослые дети хотят сделать опасное селфи, чтобы удивить сверстников, и теряют равновесие», – пояснила Одинаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Согласно статистике, чаще всего трагические случаи с выпадением детей из окон происходят в обычных, благополучных семьях.
«Наличие москитных сеток создаёт иллюзию закрытого окна. Опираясь на неё, дети тут же падают вместе с ней. Подавляющее большинство выпадений детей из окон происходит из-за недостатка контроля взрослых, которые забывают закрывать окна. Множество трагедий случается из-за отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самим забираться на подоконники», – подчеркнула главный педиатр Подмосковья.
Специалист призвала взрослых не оставлять детей без присмотра, так как от этого напрямую зависит жизнь и безопасность несовершеннолетних.

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#московская область
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Названа приемлемая норма газировки в день
Диетолог Кабанов рекомендовал не пить более стакана газировки в день
18 апреля 2024, 18:44

Фото: iStock/champpixs

Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что в сутки можно употреблять не более стакана газированного напитка.
Он напомнил, что основная опасность газировки заключается в содержании в ней большого количества сахара.

«Чрезмерное употребление сахара — главная причина сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и атеросклероза. Сахар добавляют в очень многие продукты — соки, консервы, соусы. Мы кладем сахар в кофе и чай, добавляем при приготовлении пищи, едим сладкое. В результате уровень потребления сахара повышается многократно», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что кабачки положительно влияют на здоровье глаз.

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#здоровье
#продукты
#диетолог
#сахар
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Раскрыта неожиданная польза кабачков
Биолог Лялина заявила о пользе кабачков для зрения
18 апреля 2024, 18:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что кабачки положительно влияют на здоровье глаз.
Она пояснила, что лютеин и зеаксантин в кожуре овоща способствуют замедлению возрастного снижения зрения.

Также кабачки благотворно влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

«Самыми вкусными и полезными считаются молодые кабачки. Употреблять их можно как сырыми, так и термически обработанными. Кабачки содержат большое количество воды и клетчатки, малокалорийны, считаются диетическим продуктом», — добавила в беседе с «Известиями» Лялина.

По её словам, овощ содержит витамины и минералы, включая витамины группы В, витамин С, РР, А, Е, железо, магний, калий и цинк, что способствует укреплению иммунитета.

Специалист рекомендовала употреблять кабачки в период их урожая каждый день по 400-500 г в день.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина заявляла о полезных свойствах черемши, отметив, что растение ценно для иммунитета и сосудов.

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#витамины
#овощи
#питание
#здоровье
#врач
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Исследование на ВИЧ с начала года прошли 700 тыс. жителей Подмосковья
18 апреля 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 700 тыс. жителей Московской области бесплатно и анонимно прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там отметили, что тестирование безболезненно и занимает не более 15 минут.
«Регулярная ВИЧ-диагностика играет главную роль в контроле за распространением инфекции, так как заражение вирусом иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно. С начала года в Подмосковье на антитела к ВИЧ были обследованы 689 тыс. человек», – уточнил главврач Московского областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин, слова которого привели в пресс-службе.
Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в Центре по борьбе со СПИДом по адресу: Котельники, мкр Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

С информацией о ВИЧ и СПИДе можно ознакомиться на сайте.

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В МОНИКИ проведут донорскую неделю

Подмосковные хирурги прооперировали пациента с увеличенной в 20 раз простатой

В Подмосковье в этом году закупят около 90 единиц ЛОР-оборудования
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#вич
#подмосковье
#московская область
#анализы
#здравоохранение
#здоровье
#медицина
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В МОНИКИ проведут донорскую неделю
18 апреля 2024, 17:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора, будет проводиться в МОНИКИ им. Владимирского с 19 по 26 апреля, принять в ней участие смогут все желающие, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Участники акции смогут сдать как цельную кровь, так и её компоненты. В рамках недели донорства в МОНИКИ им. Владимирского также сдадут кровь сотрудники нескольких организаций», — отмечается в сообщении.
Заведующая отделением переливания крови МОНИКИ им. Владимирского Марина Пиховкина напомнила, что кровь принимают у доноров от 18 лет. В день донации обязательно нужно позавтракать, а вот курить нельзя. Из рациона следует исключить молочные и жирные продукты, а также спиртное.

Отделение переливания крови в МОНИКИ будет работать по будням и в субботу, 20 апреля, с 8 утра до полудня.

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#моники
#донор
#донорская кровь
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
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Подмосковные хирурги прооперировали пациента с увеличенной в 20 раз простатой
18 апреля 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Можайской больницы спасли пациента с простатой, увеличенной в 20 раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение поступил 71-летний мужчина с жалобами на острые боли и затруднённое мочеиспускание. При обследовании у него выявили аденому предстательной железы – опухоль тканей простаты, которая сдавливала мочевой пузырь. При этом объём простаты был увеличен в 20 раз. Это грозило больному инфекцией мочевыводящих путей.
«Пациенту в экстренном порядке провели троакарную цистостомию – прокол мочевого пузыря и установку цистомы. Это трубочка для вывода мочи через искусственное отверстие в области брюшной полости. Операция прошла успешно и заняла около получаса», – рассказал врач-хирург-уролог хирургического отделения Можайской больницы Роберт Огородный.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Позже мужчина был направлен в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на операцию по удалению аденомы простаты.
«Мы провели лапароскопическую операцию, во время которой, не вскрывая мочевой пузырь, получили доступ к предстательной железе и удалили увеличенную в размерах аденому простаты. Операция заняла 3,5 часа. Гистология показала, что опухоль была доброкачественной», – отметил руководитель отделения урологии МОНИКИ Алексей Подойницын.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

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#подмосковье
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В Подмосковье в этом году закупят около 90 единиц ЛОР-оборудования
18 апреля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 90 единиц современного лор-оборудования закупят для более 30 медицинских учреждений Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Мы продолжаем оснащать поликлиники и больницы региона современной медицинской техникой. В2024 году медицинские организации получат около 90 единиц ЛОР-оборудования на общую сумму свыше 180 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда областного правительства Людмилы Болатаевой.
Закупить планируется ультразвуковые сканеры для носовых пазух, ЛОР-комбайны, различные эндоскопы и прочее. Оборудование поступит 32 медицинские организации в различных городских округах.

Современное оборудование для медучреждений Московской области закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Стало известно, сколько операций сделают девочке из США Луне Феннер
Российские врачи сделают десять операций Луне Феннер
18 апреля 2024, 15:38

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Российские врачи сделают десять операций девочке из США Луне Феннер, родившейся с огромным чёрным пятном почти во всё лицо.
Отмечается, что сначала за девочкой наблюдал онколог в Краснодаре, после ребёнку удалили пятно, а теперь для ликвидации рубцов юную пациентку привезли в петербургскую клинику.

«Мы планируем, что избавить Луну от рубцов на лице получится в пять этапов, каждый из которых включает в себя по две операции. Всего операций будет десять. Предварительная стоимость лечения — около 3,5 млн рублей. В США родителям Луны оно обошлось бы в несколько раз дороже», — прокомментировала в беседе с RT врач петербургской клиники Ольга Филиппова.

До этого терапевт Сергей Васильев рассказал, как начать прохождение врачей для установления состояния своего здоровья. Так, специалист рекомендовал составить план диспансеризации, пройти общий медицинский осмотр, сдать анализы для лабораторных тестов, сделать скрининговую диагностику. В беседе с «Вечерней Москвой» врач подчеркнул, что немаловажно пройти и вакцинацию как важнейший аспект поддержания здоровья.

Ранее сообщалось, что врачи Балашихинской больницы начали выполнять детям технически сложные урологические операции.

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#больницы
#операции
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#здоровье
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