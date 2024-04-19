Названы продукты, которые эффективно снижают уровень «плохого» холестерина в крови

Орехи, бобовые, лосось, авокадо и оливковое масло снижают уровень холестерина в организме. Об этом рассказали диетологи из США Эмили Кайл и Джулия Зумпано и австралийский специалист по правильному питанию Рани Полак в беседе с Daily Mail.