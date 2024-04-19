Названы продукты, которые эффективно снижают уровень «плохого» холестерина в крови

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Орехи, бобовые, лосось, авокадо и оливковое масло снижают уровень холестерина в организме. Об этом рассказали диетологи из США Эмили Кайл и Джулия Зумпано и австралийский специалист по правильному питанию Рани Полак в беседе с Daily Mail.
Как утверждают эксперты, обогащенные белком и клетчаткой продукты лучше всего снижают уровень холестерина. К ним относятся орехи, бобовые и семена. Стоит добавить в рацион миндаль, фундук, фисташки, фасоль, ячмень, коричневый рис, чечевицу, кунжут, семена тыквы и подсолнечника.
Польза этих продуктов заключается в насыщении организма полезными жирами, то есть липопротеинами высокой плотности (ЛПВП).
ЛПВП являются единственной фракцией холестерина, которые считается «хорошим». Полезными жирами насыщены лосось, скумбрия, авокадо и оливковое масло.
Специалисты отметили, что вышеназванные продукты нужно сочетать с овощами, богатыми клетчаткой — растительными пищевыми волокнами. Они связываются с жирами в кишечнике и помогают снизить всасывание холестерина, тем самым устраняя его излишки.
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Польза этих продуктов заключается в насыщении организма полезными жирами, то есть липопротеинами высокой плотности (ЛПВП).
ЛПВП являются единственной фракцией холестерина, которые считается «хорошим». Полезными жирами насыщены лосось, скумбрия, авокадо и оливковое масло.
Специалисты отметили, что вышеназванные продукты нужно сочетать с овощами, богатыми клетчаткой — растительными пищевыми волокнами. Они связываются с жирами в кишечнике и помогают снизить всасывание холестерина, тем самым устраняя его излишки.
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Алина Юрчак