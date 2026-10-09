Перечислены улучшающие работу мозга продукты

09 октября 2026, 18:39

Психиатр Кинтеро назвал яйца идеальным для мозга продуктом

Фото: iStock/piotr_malczyk

Психиатр Хавьер Кинтеро заявил, что некоторые продукты помогают улучшить работу головного мозга. Об этом пишет издание El Confidencial.