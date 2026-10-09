Перечислены улучшающие работу мозга продукты
Психиатр Хавьер Кинтеро заявил, что некоторые продукты помогают улучшить работу головного мозга. Об этом пишет издание El Confidencial.
Специалист утверждает, что для нормального функционирования мозга необходимо регулярно получать витамин B9. Его источником могут быть листовые зеленые овощи, чечевица, спаржа и авокадо.
Кроме того, Кинтеро подчеркнул важность витамина B6 для мозга. Его можно найти в индейке, нуте, бананах и фисташках.
Также важно контролировать уровень витамина D, отметил эксперт. Для этого рекомендуется чаще включать в рацион жирную рыбу, например, скумбрию и лосось. Психиатр посоветовал употреблять молочные продукты, моллюсков и говядину для обеспечения организма витамином B12. Согласно его мнению, яйца являются идеальным продуктом для мозга, так как содержат все перечисленные полезные вещества.
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