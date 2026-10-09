Гастроэнтеролог раскрыл правду о последствиях полного отказа от сахара
Для большинства здоровых людей отказ от добавленного сахара не представляет опасности. Об этом сообщил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, передает «Лента.ру».
Отказ от сладостей, таких как конфеты, торты и сладкие напитки, не приводит к дефициту сахара в организме, если человек продолжает употреблять углеводы из других источников, таких как крупы, картофель, бобовые, овощи и фрукты, пояснил специалист. Согласно его мнению, некоторым людям ограничение сладкого помогает контролировать калорийность рациона, уменьшает резкие скачки аппетита и делает вкус привычной пищи более насыщенным.
Врач отметил, что психологический отказ от сладостей может быть сложнее, чем физиологический. Если человек считает шоколадку запрещенным продуктом, она начинает занимать больше места в его мыслях. Это способно привести к строгому соблюдению диеты в течение нескольких дней, за которым следует срыв и чувство вины, предупредил гастроэнтеролог.
Белоусов подчеркнул, что полное исключение сахара требуется не всем. В некоторых случаях врач может рекомендовать ограничить определенные продукты, например, при сахарном диабете, нарушениях обмена веществ или других заболеваниях.
Читайте также: