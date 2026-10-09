Гастроэнтеролог раскрыл правду о последствиях полного отказа от сахара

09 октября 2026, 17:07

Врач Белоусов: Для здоровых людей отказ от добавленного сахара не представляет опасности

Фото: iStock/karandaev

Для большинства здоровых людей отказ от добавленного сахара не представляет опасности. Об этом сообщил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, передает «Лента.ру».