Названы признаки возможного начала депрессии

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Психиатр Виктор Рудов заявил, что о начале депрессии могут свидетельствовать отсутствие улыбки, трепета и положительных эмоций на протяжении дня.
«Второй важный признак – ощущение беспомощности. Вы не способны сами решать проблему, ждёте, что придёт супермен и вас спасёт. Возникает ощущение, что вы сами ни на что не способны. Добавляется ещё сверху обесценивание всех успехов, наработок за жизнь, резко падает самооценка и уважение к себе», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.
Также о начинающемся расстройстве могут говорить чувство вины и понижение либидо.
При обнаружении у себя хотя бы двух из этих признаков врач рекомендовал незамедлительно обращаться к специалисту.
Ранее Виктор Рудов заявлял, что шизофрения представляет собой серьёзное психическое расстройство, часто сопровождаемое выраженными признаками психоза, потерей ориентации во времени, пространстве и личности. Однако на начальных этапах его трудно распознать.
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