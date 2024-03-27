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Психиатр Левченко: Справляться со срывами подростков помогут силовые упражнения

27 марта 2024, 22:26
Фото: iStock/Boris Jovanovic

Фото: iStock/Boris Jovanovic

Врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА Юлия Левченко заявила, что справится с эмоциональными всплесками и срывами подростков помогут силовые упражнения.
Она отметила, что из-за гормонального фона у подростков особенно весной могут проявляться эмоциональные всплески.

«Какой бы ни складывалась ситуация, взрослым нельзя переходить на оскорбления и манипуляции, так как психоэмоциональная система подростков —тонкий пласт для последующего созревания психики. В моменты гормонального всплеска им помогают силовые упражнения. Желательно упражняться до сильной усталости – это помогает успокоиться», – пояснила в беседе с Газета.ру Левченко.


Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявлял, что в весенний сезон люди испытывают больше стресса и эмоциональных выгораний из-за гормональной перестройки.

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#подростки
#весна
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#физкультура
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Агапитова: За год в Петербурге уменьшилось число жалоб на медобслуживание
27 марта 2024, 23:20

Фото: iStock/megaflopp

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила, что за год число жалоб горожан на медицинское обслуживание снизилось.
«Важной позитивной тенденцией минувшего года стало снижение жалоб на петербургские медицинские учреждения, на качество оказываемой ими помощи. Это связано с усилением внимания руководства города к проблемам в сфере обеспечения прав граждан на охрану здоровья, отмеченным в том числе и в докладах уполномоченного за 2021 и 2022 годы», — прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Агапитова.

Ранее сообщалось, что почти 900 тыс. жителей Московской области прошли с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры, многим это помогло начать своевременное лечение. Чаще всего в ходе профилактических осмотров выявлялись заболевания сердечно-сосудистой системы, а также органов дыхания и пищеварения. Кроме того, было выявлено 260 случаев онкологических заболеваний.

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Балашихинские врачи спасли замерзавшего в сугробе мужчину от ампутации рук и ног
27 марта 2024, 19:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи филиала №2 Балашихинской больницы спасли пациента от ампутации обмороженных в сугробе кистей и стоп. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар доставили 47-летнего мужчину с обморожением рук и ног. Как выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения он упал в сугроб и проспал несколько часов. В машине скорой помощи по пути в больницу он пришёл в себя и понял, что не чувствует конечностей. Врачи диагностировали у него самые тяжёлые степени обморожения – третью и четвертую. Верхние и нижние конечности отекли и потемнели. Начался процесс некроза, встал вопрос об ампутации.
«Пациенту была назначена сосудистая терапия и перевязки. 2,5 месяца мы отслеживали динамику изменений кожных покровов. После длительного лечения заметили, что со стоп и кистей начал отторгаться сухой черный струп, под которым оказалась здоровая живая кожа. Однако нам не удалось восстановить жизнеспособность нескольких пальцев на руках и ногах, и их пришлось их ампутировать», – рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Балашихинской больницы Павел Коваль.
После реабилитации мужчина был выписан на амбулаторное лечение. Как только он полностью восстановится, сможет вернуться к прежней работе в строительной организации.

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#московская область
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Технолог Гучок заявил о пользе плавленых сырков для зубов и волос
27 марта 2024, 18:14

Фото: iStock/:PicturePartners

Доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок заявила о том, что плавленый сыр полезен для зубов, ногтей и волос.
Кроме того, по её словам, продукт обладает стопроцентной усвояемостью.

«Это питательный продукт, полезный для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Это естественный источник белка, нужного для нормального роста и развития мышц. Плавленый сыр лучше всего употреблять за завтраком, он помогает оставаться в тонусе на протяжении всего дня. Этот продукт богат легкоусваиваемым белком. Усвояемость плавленых сыров составляет 100%», — поделилась в беседе с Газета.ру специалист.

В то же время, она рекомендовала не употреблять, в частности, детям, дешёвые сырные продукты с добавлением различных химических компонентов.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что в халве содержится витамин Е, который способствует регенерации клеток и борется со старением.

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#сыр
#продукты
#здоровье
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Биолог Лялина: Халва способна продлить молодость
27 марта 2024, 17:34

Фото: istock/gorchittza2012

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что в халве содержится витамин Е, который способствует регенерации клеток и борется со старением.
«Халва из тахини, орехов или семян подсолнечника богата белками, витаминами и минералами, такими как кальций, железо и магний. Она полезна как источник энергии и питательных веществ. Халва содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты, которые могут улучшить здоровье сердца и снизить воспаление», — добавила в беседе с «Известиями» Лялина.

Она добавила, что продукт полезен и пожилым людям, так как содержит клетчатку, полезную для кишечника.

Ранее нутрициолог Олеся Барзаева заявила, что не существует продуктов, которые плохо сочетаются друг с другом, а также которые нельзя употреблять вместе.

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#здоровье
#продукты
#врач
#витамины
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Стоматолог Тюрякова рекомендовала не чистить зубы сразу после еды
27 марта 2024, 17:24

Фото: istock/artisteer

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявила, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов.
«При Ph ниже 5.5 из эмали начинают вымываться минералы, она становится рыхлой. Если в этот момент почистить зубы щеткой, на поверхности эмали возникнут трещины и углубления. Поэтому после еды лучше подождать 30 минут, пока слюна не нейтрализует кислоту и не насытит эмаль минералами, а уже после чистить зубы», — объяснила в беседе с «Известиями» Тюрякова.

Кроме того, по её словам здоровью зубов могут навредить некоторые привычки, среди которых жевание на одной стороне, а также склонность грызть ногти.

Ранее стоматолог-терапевт Элина Хило заявила, что постоянное использование отбеливающих зубных паст может вызвать повреждение тканей.

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#зубы
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#врач
#здоровье
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300 врачей обсудили в Подмосковье новые подходы к психологической помощи пострадавшим в «Крокусе»
27 марта 2024, 17:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

При чрезвычайных происшествиях важно, чтобы психологическую помощь получили все нуждающиеся в ней. Между тем люди часто пытаются сами пережить случившееся и не догадываются, что им нужна работа со специалистом, заявил главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.
В Доме правительства Московской области врачи-психиатры ведущих профильных больниц Подмосковья и психологи социальной службы обсудили новые подходы в оказании психологической помощи. Всего во встрече участвовали более 300 специалистов.
«Подмосковная психиатрическая служба всегда тесно сотрудничает с ведущими профильными федеральными центрами. Сегодня мы собрались обсудить, как мы можем оказать максимальную психологическую поддержку пострадавшим в «Крокусе» и их родственникам, если они в ней нуждаются», – сказал Кекелидзе, слова которого приводит пресс-служба Минздрава Московской области.
В ведомстве добавили, что для пострадавших и их родственников в регионе работает горячая линия. По телефону 7 (498) 602-00-23 можно обратиться за психологической помощью.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён вечером 22 марта. Несколько вооружённых людей открыли стрельбу по зрителям концерта и персоналу и устроили пожар. Официально известно о 140 погибших, пострадали около 360 человек, в больницах остаются 80. Кроме того, по предварительным данным, 95 человек числятся пропавшими без вести.

Специалисты МЧС ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. По уголовному делу о теракте задержаны и арестованы четверо его непосредственных исполнителей и столько же предполагаемых пособников.

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Нутрициолог Барзаева заявила о мифе о плохо сочетающейся пище
27 марта 2024, 16:12

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Нутрициолог Олеся Барзаева заявила, что не существует продуктов, которые плохо сочетаются друг с другом, а также которые нельзя употреблять вместе.
По её словам, исключения составляет лишь индивидуальная непереносимость каких-либо комбинаций пищи.

«Согласно раздельному питанию, сочетание быстро перевариваемой пищи с медленно перевариваемой вызывает «затор» в ЖКТ, что приводит к гниению. На самом деле в толстой кишке триллионы бактерий, ферментирующие непереваренные углеводы, высвобождающие полезные кислоты и участвующие в синтезе витаминов. Это взаимовыгодное сотрудничество», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Барзаева.

До этого специалисты отметили, что киви, помимо пользы, может принести и значительный вред организму. Так, в этом тропическом фрукте может вызвать аллергическую реакцию. Кроме этого, как пишет Общественная Служба Новостей, в продукте содержится большое количество кислот, которые могут повредить зубную эмаль, а также оказать негативное влияние на пищеварительную систему. Эксперты не рекомендуют есть киви в период обострения проблем с ЖКТ.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявляла, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.

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#вред
#питание
#фрукты
#здоровье
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Строительная готовность поликлиники в Котельниках достигла 50%
27 марта 2024, 14:41

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 400 посещений за одну смену, строят на Кузьминской улице в Котельниках, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 50 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте обустраивают фасад и внутренние помещения, монтируют инженерные сети. На прилегающей территории начали асфальтировать проезды и устраивать тротуар», — говорится в сообщении.
Общая площадь нового медучреждения составит более 12 с половиной тысяч квадратных метров. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Отмечается, что в новой поликлинике будет установлен компьютерный томограф, кроме того, там будет работать своя клиническая лаборатория, где будут выполнять все необходимые исследования.

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#поликлиника
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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Женщина сбросила 53 кг за два года благодаря простым продуктам
44-летняя женщина похудела на 53 килограмма за два года благодаря супу и кефиру
27 марта 2024, 12:43

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

44-летняя Рейчел Даун смогла похудеть на 53 килограмма за два года после беременности благодаря бульону и кефиру. Ее слова передаёт Daily Star.
В 2016 году после вторых родов Даун весила 96 кг. При этом полной она была и до беременностей. По её словам, она очень переживала из-за лишнего веса и всё время пыталась похудеть. Однако результата это не принесло.

В какой-то момент женщина поняла, что суп на мясном бульоне и кефир помогают быстро сбросить вес. Тогда она перешла на диету из бульона из белого мяса или рыбы с овощами. Туда она добавляла семена киноа, авокадо, орехи или кокос. При этом вместе с кефиром она ела сухофрукты. Соблюдая подобную диету Даун смогла за 2,5 месяца похудеть на 16 кг. В итоге за два года она похудела на 53 кг.

«Сейчас я чувствую себя лучше, чем в молодости. Продолжаю есть бульон с натуральными продуктами и кефир. Мои кожа, ногти и волосы выглядят просто потрясающие, и пищеварение отличное», — похвасталась Даун.

Также она организовала производство кефира и супа по собственным рецептам и стала владелицей двух компаний по выпуску продуктов для людей и собак.

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