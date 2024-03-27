Психиатр Левченко: Справляться со срывами подростков помогут силовые упражнения

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Врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА Юлия Левченко заявила, что справится с эмоциональными всплесками и срывами подростков помогут силовые упражнения.
Она отметила, что из-за гормонального фона у подростков особенно весной могут проявляться эмоциональные всплески.
Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявлял, что в весенний сезон люди испытывают больше стресса и эмоциональных выгораний из-за гормональной перестройки.
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«Какой бы ни складывалась ситуация, взрослым нельзя переходить на оскорбления и манипуляции, так как психоэмоциональная система подростков —тонкий пласт для последующего созревания психики. В моменты гормонального всплеска им помогают силовые упражнения. Желательно упражняться до сильной усталости – это помогает успокоиться», – пояснила в беседе с Газета.ру Левченко.
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Мелисса Тимофеева