Врач раскрыла, чем опасен столбняк и где его можно подхватить

25 мая 2026, 09:08

Врач Демьяновская: Источником столбняка могут быть почва, пыль и грязная вода

Столбняк — острое инфекционное заболевание, при котором страдает нервная система. Врач-невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская раскрыла в разговоре с Life.ru, чем опасен столбняк и как им можно заразиться.





По ее словам, возбудителем столбняка является бактерия Clostridium tetani, которая образует устойчивые споры. Попадая в организм через повреждения кожи, она начинает вырабатывать нейротоксин, который нарушает передачу нервных импульсов. Это приводит к постоянному мышечному напряжению и болезненным судорогам.



Заражение столбняком происходит при попадании спор бактерии через рану. Споры могут находиться в почве, пыли, грязной воде и на предметах, контактировавших с землей. Опасность заражения существует не только при глубоких ранах, но и при мелких порезах, уколах, занозах, ожогах или укусах животных.



Одним из первых признаков столбняка является тризм — спазм жевательных мышц, из-за которого трудно открыть рот. Затем происходит напряжение лицевых мышц, что приводит к появлению сардонической улыбки. Далее развиваются генерализованные тонические судороги, затрагивающие мышцы спины, живота и конечностей. Тело может принимать дугообразную форму (опистотонус), а любые внешние раздражители, такие как свет, звук или прикосновения, усиливают спазмы, пояснила медик.





«В целом с точки зрения неврологии столбняк — это крайне тяжёлое токсикоинфекционное поражение нервной системы, которое легче предупредить, чем лечить. Основной и наиболее эффективный метод профилактики — вакцинация с последующей регулярной ревакцинацией и экстренная профилактика при проникающих ранениях и травмах», — рассказала Демьяновская.