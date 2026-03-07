Педиатр рассказала, когда не надо сбивать температуру

07 марта 2026, 18:58

Левадная: жаропонижающие нужно давать, когда человек чувствует себя плохо

Фото: iStock/Victoria Popova

Жаропонижающие препараты необходимо давать, когда человек себя чувствует плохо, вне зависимости от показаний градусника. Об этом сообщила РИА Новости врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная.