Педиатр рассказала, когда не надо сбивать температуру
Жаропонижающие препараты необходимо давать, когда человек себя чувствует плохо, вне зависимости от показаний градусника. Об этом сообщила РИА Новости врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная.
По ее словам, современная педиатрия и медицина в целом основываются на том, что врачи назначают препараты детям или взрослым только тогда, когда им действительно плохо. Если у ребенка наблюдаются слабость, головная боль, мышечные боли, он не может уснуть или чувствует себя вялым, медики дают жаропонижающее средство, независимо от температуры, объяснила специалист.
Педиатр подчеркнула, что снижать температуру без видимых признаков плохого самочувствия следует только в том случае, если она достигла 39,8 градусов. В остальных ситуациях, при хорошем самочувствии, в этом нет необходимости, считает она.
Для многих вирусных заболеваний характерно сохранение хорошего самочувствия даже при высокой температуре. Если ребенок активен, пьет, играет и хорошо переносит температуру даже до 38,5 градусов, давать препараты не нужно, подчеркнула Левадная. Врач отметила, что любое лекарство может вызвать побочные эффекты, а повышение температуры является естественной частью иммунного ответа, которую не следует подавлять.
