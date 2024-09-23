Названы продукты, помогающие «очистить» стенки сосудов от холестериновых бляшек

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Употребление в пищу фруктов, овощей и жирной морской рыбы помогут «очистить» стенки сосудов от холестериновых бляшек. Об этом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.
По ее словам, образование холестериновых бляшек зависит от разных факторов, в том числе пола и наследственности. Они возникают из-за курения, гиподинамии и даже нерационального питания.
Она также пояснила, что растительным источником является льняное и оливковое масла.
По словам врача, увеличение потребления овощей и фруктов может эффективно очистить сосуды и снизить риск атеросклероза коронарных артерий. Это происходит благодаря содержанию в них клетчатки и специальных веществ — биофлавоноидов.
Специалист пояснила, что особенно полезны фрукты и овощи с яркой и насыщенной кожурой, так как они содержат большое количество биофлавоноидов. Например, красный виноград обладает противовоспалительным действием. А употребление красного лука может снизить риск образования бляшек. При этом черника улучшает работу мозга и снижает риск инсультов.
Таким образом, включение в рацион овощей и фруктов с яркой кожурой может быть полезным для здоровья сосудов и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, заключила Тимощенко.
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«Увеличьте количество фруктов и овощей, в них много клетчатки. Снижение риска образования и прогрессирования бляшек обеспечат продукты с высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, в частности жирные сорта рыбы холодных морей (сельдь, скумбрия). Включение их в рацион значимо снижает риск прогрессирования атеросклероза», — рассказала Тимощенко в беседе с NEWS.ru.
Она также пояснила, что растительным источником является льняное и оливковое масла.
По словам врача, увеличение потребления овощей и фруктов может эффективно очистить сосуды и снизить риск атеросклероза коронарных артерий. Это происходит благодаря содержанию в них клетчатки и специальных веществ — биофлавоноидов.
Специалист пояснила, что особенно полезны фрукты и овощи с яркой и насыщенной кожурой, так как они содержат большое количество биофлавоноидов. Например, красный виноград обладает противовоспалительным действием. А употребление красного лука может снизить риск образования бляшек. При этом черника улучшает работу мозга и снижает риск инсультов.
Таким образом, включение в рацион овощей и фруктов с яркой кожурой может быть полезным для здоровья сосудов и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, заключила Тимощенко.
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Элина Позднякова