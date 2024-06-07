Россиянам рассказали, как часто можно есть мясо с жировыми прослойками

Фото: istock / Vladimir Mironov
Нежирное мясо можно есть каждый день. Осторожно нужно употреблять стейки с тонкими прослойками жира, которые могут создавать иллюзию, что мясо постное. Фактически такое мясо содержит много насыщенных жиров, которые повышают риск инсультов и инфарктов.
Она пояснила, что мясо считается нежирным, если в нем содержится до 5 граммов жира на 100 граммов.
Она также посоветовала ограничить потребление красного мяса до 300 граммов в неделю. Это один небольшой стейк.
Как утверждает врач, основной проблемой мяса являются насыщенные жиры, который при чрезмерном употреблении повышают «плохой» холестерин ЛПНП. Она призвала покупать мясо без видимых жировых прослоек, либо обрезать их перед готовкой.
Названы самые популярные косметологические процедуры на лето
В России успешно протестировали вакцину от всех видов рака
Аллерголог Косова рассказала, как бороться с перекрестной аллергией
«Такие продукты можно употреблять ежедневно в рамках в целом сбалансированного рациона. Жирность от 5 до 18 граммов считается средней, такие продукты хороши для периодического употребления 2-4 раза в неделю. Мясо с содержанием жиров более 18 граммов, — это то самое мясо с прослойками, — можно употреблять не чаще одного-двух раз в неделю», — рассказал диетолог Мария Герасимова в беседе с «Газетой.Ru».
Она также посоветовала ограничить потребление красного мяса до 300 граммов в неделю. Это один небольшой стейк.
Как утверждает врач, основной проблемой мяса являются насыщенные жиры, который при чрезмерном употреблении повышают «плохой» холестерин ЛПНП. Она призвала покупать мясо без видимых жировых прослоек, либо обрезать их перед готовкой.
«С птицы снимайте кожу. Особое внимание уделите стейкам из красного мяса: из-за тонких прослоек визуально кажется, что жира нет. При этом общая жирность будет очень высокой. Поэтому смотрите на общую жирность продукта», — резюмировала Герасимова.Читайте также:
Названы самые популярные косметологические процедуры на лето
В России успешно протестировали вакцину от всех видов рака
Алина Юрчак