Врач Ярцева заявила о смертельной опасности «плохого» холестерина

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Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что «плохой» холестерин грозит атеросклерозом, который, в свою очередь, может привести к инфаркту или инсульту.
«У людей с заболеваниями, которые повреждают сосудистую стенку организма, повышается риск возникновения атеросклероза. Как следствие, возникает риск развития инсульта и инфаркта», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Ярцева.
А медицинский эксперт Полина Концедайло напомнила о существенном вреде полуфабрикатов и фастфуда для здоровья.
«Потребление сахаров и насыщенных жиров может способствовать дисбалансу кишечной микробиоты, приводить к обострению различных хронических болезней, таких как синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания кишечника», — отметила в беседе с «Известиями» врач.
Ранее кардиолог Асият Хачирова заявила, что одной из самых опасных систем питания является сыроедение, которое может привести к смерти.
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