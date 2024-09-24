Названы продукты, вызывающие рак поджелудочной железы

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Жирная и острая пища может привести к раку поджелудочной железы. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.
«Продукты с высоким содержанием жира и трансжиров: фастфуд, полуфабрикаты, копчености, жаренные во фритюре блюда, жирные соусы — увеличивают выработку ферментов, что может привести к воспалению и нарушению функций поджелудочной», - рассказала Гусакова в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, острый перец также раздражает стенки слизистой оболочки желудка и поджелудочной железы, провоцируя тем самым различные заболевания. А алкоголь поражает клетки поджелудочной железы вызывая разрушение органа. Нутрициолог предупредила, что даже небольшие дозы алкоголя могут спровоцировать алкогольный панкреатит или рак.
Гусакова также посоветовала не есть много сладкого, чтобы избежать скачков сахара в крови, из-за чего поджелудочная работает в усиленном режиме, подчеркнув, что это чревато сахарным диабетом.
Кроме того, специалист рекомендовала не пить кофе на голодный желудок.
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Элина Позднякова