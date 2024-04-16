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Названы простейшие способы справится с сонным параличом

Врач Полуэктов рекомендовал ложится вовремя и не спать на спине
16 апреля 2024, 19:49
Фото: iStock/AndreyPopov

Фото: iStock/AndreyPopov

Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов заявил, что избежать сонного паралича можно с помощью своевременного отхода ко сну, а также избегание позы сна на спине.
Он пояснил, что сонный паралич является своеобразным физиологическим сбоем, который провоцируется нарушением режима сна и неправильной позой.

«Это сбой естественного физиологического механизма. Когда наш сон в норме, мы спим и видим сны, мы не демонстрируем содержание наших сновидений, потому что существует естественный механизм, который подавляет мышечную активность в этой фазе сна», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Полуэктов.



Ранее сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин заявлял, что употребление сладкого перед сном ухудшает его качество.

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#сбой
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В НИКИ детства запустили прибор, способный оценить иммунитет ребёнка
16 апреля 2024, 20:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В лаборатории НИКИ детства запустили в эксплуатацию проточный цитометр, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. С помощью этого прибора можно оценить показатели клеточного иммунитета и выявить иммунодефицитные состояния детей.
Как пояснили в министерстве, именно клетки лимфоциты во многом обеспечивают работу иммунной системы. Они узнают о наличии возбудителя, запускают выработку антител и хранят память об уже известных организму патогенах. Слаженная работа клеток иммунной системы обеспечивает комплексную защиту от инфекций.
«С помощью проточного цитометра оценивается клеточное звено иммунитета. Этот метод позволяет увидеть разные популяции лимфоцитов- например, Т-клетки, В-клетки, натуральные клетки-киллеры, и оценить их количество. Также с его помощью можно судить об их функциональном состоянии и о том, насколько они способны защитить организм в случае болезни», – рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией НИКИ детства Анастасия Лебедева.
Для исследования необходима венозная кровь. Анализ нужен пациентам с подозрением на нарушения иммунной системы. Полученные результаты врач оценивает вместе с клиническими данными и результатами других лабораторных тестов.

В Минздраве добавили, что через руки сотрудников клинико-диагностической лаборатории НИКИ детства проходит более 500 пробирок крови в день.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#дети
#иммунинитет
#ники детства
#московская область
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Потерявшая четыре беременности женщина родила в МОНИИАГ здорового мальчика
16 апреля 2024, 19:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского помогли стать матерью 38-летней женщине, потерявшей четыре беременности подряд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в МОНИАГ с диагностированным ранее привычным невынашиванием беременности. Шесть лет её преследовали неудачи в желании стать мамой. Первая беременность закончилась выкидышем на раннем сроке, другая осложнилась воспалительными заболеваниями и укорочением шейки матки. Затем была неразвивающаяся беременность, а последняя закончилась самопроизвольным абортом.
«При привычном невынашивании нет симптомов выкидыша или преждевременных родов – схваткообразных болей внизу живота и кровянистых выделений. Из-за отсутствия ранних симптомов женщины часто поздно обращаются за медицинской помощью, когда оказать её уже невозможно. Поэтому любой беременной крайне важно вовремя посещать врача акушера-гинеколога и проходить необходимые обследования», – предупредила научный сотрудник института Мария Игнатьева.
До беременности пациентке провели в МОНИИАГ операцию по наложению шва на перешеек матки лапароскопическим доступом. Такое вмешательство позволяет предотвратить преждевременные роды. За 15 лет в институте было проведено более 300 подобных вмешательств.
«Через некоторое время наступила беременность. Благодаря операции и соблюдению пациенткой всех рекомендаций нам удалось продлить её до положенного срока. В результате на свет появился здоровый мальчик весом почти 3 кг и ростом 50 см. Родоразрешение проводилось методом кесарева сечения», – рассказала руководитель акушерского отделения, в котором прошли роды, Екатерина Ефимкова.
Сейчас женщина и новорождённый чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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#здравоохранение
#роды
#беременность
#новорождённые
#мальчик
#младенец
#акушерство
#гинеколог
#подмосковье
#московская область
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В новый детский клинический центр в Красногорске начали поставлять медоборудование
16 апреля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В строящуюся областную детскую больницу им. Л.М. Рошаля в Красногорске начали поставлять медицинское оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«Строительство Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске завершается. В новый больничный комплекс началась поставка медицинской техники и оборудования. Параллельно ведётся благоустройство прилегающей территории. Проводятся отделочные работы, в том числе чистовая отделка помещений, устройство внутренних инженерных сетей и электромонтажные работы», – уточнили в министерстве.
Камень в основание больницы в 2021 году заложили губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Как заявлял Воробьёв, лечебное учреждение планируют открыть предстоящим летом.

Мощность больницы должна составить 420 коек. На территории будет расположен консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену. Ежегодно бесплатную помощь в центре смогут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов России. Ещё 150 тыс. несовершеннолетних будут иметь возможность проходить там обследование и консультации врачей.

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#здравоохранение
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#больница
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Королёвские врачи спасли пациенту ногу, едва не потерянную из-за холестериновой бляшки
16 апреля 2024, 15:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Королёвской больницы спасли пациента от необходимости ампутировать ногу из-за холестериновой бляшки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Скорая помощь доставила в стационар 67-летнего мужчину с жалобами на боли и онемение в правой ноге. Врачи выявили закупорку просвета артерии атеросклеротической бляшкой диаметром 2,5 мм. Это привело к нарушению кровоснабжения. Причиной стало отложение жиров и холестерина на стенках большеберцовой артерии. Пациенту требовалась срочная операция. В противном случае ему грозила гангрена и как следствие – ампутации ноги
«Кровоток в правой нижней конечности на уровне стопы у пациента отсутствовал, так как артерия была полностью закупорена. Для спасения конечности мы выполнили срочную операцию по восстановлению кровообращения. С помощью специального баллона, который надувается внутри артерии, расширили закупоренные участки артерии правой стопы. Сразу после операции мы отметили её потепление. А пациент через непродолжительное время отметил, что боль стала слабее», - рассказал руководитель регионального сосудистого центра Королёвской больницы Руслан Гайфулин
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Ему дали рекомендации по питанию, контролю артериального давления и уровня холестерина.

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#подмосковье
#московская область
#больница
#врачи
#королёв
#пациент
#минздрав мо
#здравоохранение
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В Подмосковье с начала года расширенный неонатальный скрининг прошли 17 тыс. младенцев
16 апреля 2024, 12:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже 17 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года, анализ выявил более 20 случаев патологий, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Неонатальный скрининг — это анализ на наличие генетических заболеваний у новорождённых. В прошлом году в Московской области исследования в рамках этого скрининга расширили до 36 патологий.

«С начала года 17 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг. Нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Неонатальный скрининг проводится в первые три дня жизни младенца, для анализа берут кровь из пятки. Если скрининг показывает какое-то отклонение от нормы, с родителями связывается медик и разъясняет, как надо действовать.

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#новорождённые
#анализы
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье в этом году построят 13 ФАПов
16 апреля 2024, 11:30

Фото: iStock/megaflopp

13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) планируется построить в текущем году на территории восьми городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
«В этом году в Московской области запланировано строительство 13 ФАПов, на эти цели предусмотрено более 850 миллионов рублей», — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он подчеркнул важность организации медицинского обслуживания сельского населения на высоком уровне, для достижения этих целей ФАПы в регионе размещаются в функциональных модульных зданиях, оснащаются современной техникой и обеспечиваются квалифицированными кадрами.

В текущем году три ФАПа планируется построить на территории городского округа Егорьевск — в деревнях Колычево и Поповская, а также в селе Лелечи. Ещё три ФАПа появятся в округе Шаховская — в деревнях Дубранивка и Дор и в селе Ивашково. Два ФАПа запланированы в Волоколамском округе — деревне Ботово и селе Спасс.

Кроме того, ФАПы построят в микрорайоне Берёзки солнечногорского посёлка Жуково, в деревне Назарьево Павлово-Посадского округа, в шатурском посёлке Пустоши, одинцовском посёлки Дубки и в деревне Мисирево городского округа Клин.

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#здравоохранение
#медицина
#строительство
#московская область
#подмосковье
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На портале «Паллиативная помощь Подмосковья» появилось ещё пять онлайн-услуг
16 апреля 2024, 11:11

Фото: iStock/sasirin pamai

Ещё пять услуг стали доступны пользователям интернет-портала «Паллиативная помощь Подмосковья», включая возможность самостоятельно записаться на приём в кабинет паллиативной помощи и подать заявление на получение медицинского ухода, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На портале стали доступны такие опции, как «Самозапись к врачу», оформление заявок на получение паллиативного статуса, обезболивание, сестринский уход и выдачу медоборудования для использования на дому», — отметила глава координационного центра паллиативной медицинской помощи региона Анна Шестакова.
Она также рассказала, что на портале появился раздел «Аптечные сети». С его помощью пациент может узнать, в каких аптеках есть нужное ему лекарство. Для этого достаточно ввести в специальную строку адрес пациента или район, по запросу будет сформирован список подходящих аптек с адресами, графиком работы и телефонами.

Отмечается, что ранее через портал предоставлялись две онлайн-услуги: вызов патронажной службы и подача заявки на госпитализацию.

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#здравоохранение
#медицина
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#минздрав мо
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Психолог Лыков рассказал, как помочь ребёнку преодолеть стресс
16 апреля 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Стресс у ребёнка может быть вызван негативными переживаниями или высокими физическими нагрузками. О том, как понять, что ребёнок находится в состоянии стресса, и как ему помочь, рассказал клинический психолог, старший преподаватель НИКИ детства Евгений Лыков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Психолог объяснил, что стресс может помочь преодолеть трудность, так как активизирует интеллектуальные и физические ресурсы. Такой вид стресса называют «эустресс». Однако если этот период «повышенной боевой готовности» затягивается, он физически и психически истощает человека и превращается в дистресс.

«У ребенка дистресс могут спровоцировать избыточные физические нагрузки или тревоги и переживания по поводу школьной успеваемости, отношений в семье и прочего», — сказал Лыков.
Он добавил, что вероятность дистресса возрастает из-за переезда, смены школы и пр. Для того, чтобы помочь своему ребёнку, сначала необходимо понять, что он нуждается в помощи. Для того, чтобы выявить дистресс, нужно понаблюдать за настроением ребёнка, а также за уровнем его открытости и интенсивности контакта с родителями, сравнить ситуацию с тем, что было неделю, месяц назад.

«Если ребенок меньше рассказывает о происходящем в школе, о своих переживаниях, становится закрыт – это сигнал о том, что его тело и психика уходят в режим «экономии энергии», — пояснил психолог.
В этом случае нужно стать союзником своего ребёнка, обсудить с ним варианты решения возникших сложностей, а если ситуацию не изменить — дать ребёнку понять, что он не одинок и может рассчитывать на вашу помощь.

«Если вы видите, что ребёнок долго не в настроении, можно сказать: «Я вижу, что что-то происходит и беспокоюсь. Могу я чем-то помочь тебе? Если захочешь обсудить, я буду рядом». Такой подход покажет ребёнку, что его чувства важны», — отметил Лыков.
Он также добавил, что необходимо отмечать достижения ребёнка и хвалить за них, обращать его внимание позитивное. А в кризисных ситуациях стоит обратиться за помощью к специалистам.

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#стресс
#ребёнок
#дети
#психологическая помощь
#минздрав мо
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Эндокринолог назвала самые вредные для человека продукты
Врач Кущетерова назвала вредные продукты, которые стоит исключить из рациона
16 апреля 2024, 04:59

Фото: istock / Tamara Chuchkova

Эндокринолог Амина Кущетерова призвала сократить употребление продуктов с большим содержанием добавленного сахара, насыщенных жиров и соли. В разговоре с РИА Новости эксперт также порекомендовала избегать спиртных напитков и табака для поддержания здоровья.
«При неконтролируемом употреблении определенных продуктов возрастает риск развития заболеваний и ухудшение качества жизни», — отметила Кущетерова.
Врач пояснила, что нужно по максимуму снизить употребление кондитерских изделий, газировки, сиропов, мёда и фруктовых соков. Также, как утверждает эндокринолог, необходимо меньше есть соли. Рекомендуемое потребление для взрослого человека — пять грамм в сутки.

«Доказано, что употребление большого количества обработанного красного мяса (сосиски, колбасы, ветчина, мясные консервы) увеличивает риски развития рака кишечника. Рекомендуется максимально ограничить эти продукты в своем рационе», — добавила специалист.
Помимо этого, алкоголь негативно влияет на состояние печени, поджелудочной железы и весь организм в целом.

Поэтому исключение вышеназванных продуктов из рациона необходимо для поддержания высокого качества здоровья, подытожила Кущетерова.

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