Названы простейшие способы справится с сонным параличом

Стресс у ребёнка может быть вызван негативными переживаниями или высокими физическими нагрузками. О том, как понять, что ребёнок находится в состоянии стресса, и как ему помочь, рассказал клинический психолог, старший преподаватель НИКИ детства Евгений Лыков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.