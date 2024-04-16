Названы простейшие способы справится с сонным параличом

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Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов заявил, что избежать сонного паралича можно с помощью своевременного отхода ко сну, а также избегание позы сна на спине.
Он пояснил, что сонный паралич является своеобразным физиологическим сбоем, который провоцируется нарушением режима сна и неправильной позой.
Ранее сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин заявлял, что употребление сладкого перед сном ухудшает его качество.
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«Это сбой естественного физиологического механизма. Когда наш сон в норме, мы спим и видим сны, мы не демонстрируем содержание наших сновидений, потому что существует естественный механизм, который подавляет мышечную активность в этой фазе сна», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Полуэктов.
Ранее сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин заявлял, что употребление сладкого перед сном ухудшает его качество.
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Мелисса Тимофеева