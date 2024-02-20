Сомнолог пояснила, почему нужно отказаться от кофе сразу после пробуждения

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Сомнолог Дебора Ли заявил, что стоит отказаться от кофе сразу после пробуждения. Об этом пишет The Sun.
Эксперт отметила, что кофеин замедляет способствующих сну аденозиновых рецепторов в мозге, но блокирование данный рецепторов после звонка будильника может вредить организму.
Помимо этого, переход от сна к бодрствованию сопровождается выбросом в кровь гормона стресса кортизола, а кофе еще больше повышает его уровень. Повышение этого гормона может плохо влиять на метаболизм и иммунитет. Ли обратила внимание, что при регулярном употреблении кофе человек может стать невосприимчив к кофеину.
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Алина Юрчак