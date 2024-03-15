Сомнолог Ильин: Сладкое может навредить сну

Фото: istockphoto.com/Olga Mazyarkina
Сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин заявил, что употребление сладкого перед сном ухудшает его качество.
Он пояснил, что сладкое повышает уровень сахара в крови, что ведёт за собой повышенную возбудимость и проблемы с засыпанием.
Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что подсолнечное масло полезнее оливкового.
Читайте также:
Диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры
Диетолог Дианова объяснила приоритет подсолнечного масла перед оливковым
Подмосковный диетолог Пичугина назвала идеальную начинку для блинов
«Пара печенек или кусочек торта — распространенный перекус многих перед сном. Но эти продукты с высоким содержанием жиров и сахара могут стать причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это состояние, при котором желудочная кислота затекает в пищевод», — пояснил в беседе с «Известиями» Ильин.
Читайте также:
Диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры
Диетолог Дианова объяснила приоритет подсолнечного масла перед оливковым
Подмосковный диетолог Пичугина назвала идеальную начинку для блинов
Мелисса Тимофеева