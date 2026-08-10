Россиянам назвали полезный для профилактики рака и болезней сердца фрукт
Регулярное употребление груш может снизить риск развития болезней сердца и потенциально защитить от некоторых видов рака. Об этом заявили специалисты издания HuffPost, проанализировавшие результаты научных исследований.
Груши отличаются высоким содержанием клетчатки, антиоксидантов, флавоноидов и других растительных компонентов. Например, кверцетин, который присутствует в их составе, ассоциируется с уменьшением вероятности сердечно-сосудистых болезней, а антоцианы и коричная кислота продемонстрировали противоопухолевые свойства в лабораторных условиях. Однако на текущий момент нет научных данных, которые бы напрямую подтверждали влияние груш на риск развития рака у человека, говорится в материале издания.
Кроме того, груши, благодаря своей богатой клетчаткой структуре, играют важную роль в поддержании здоровья кишечника и предотвращении запоров. Эти фрукты также способствуют снижению риска сахарного диабета второго типа и уменьшению воспалительных процессов в организме.
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