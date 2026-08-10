Россиянам назвали полезный для профилактики рака и болезней сердца фрукт

10 августа 2026, 17:00

HuffPost: Груши могут защитить от болезней сердца и рака

Фото: iStock/Hans Verburg

Регулярное употребление груш может снизить риск развития болезней сердца и потенциально защитить от некоторых видов рака. Об этом заявили специалисты издания HuffPost, проанализировавшие результаты научных исследований.