Женщина заметила странную реакцию на алкоголь и оказалась смертельно больна

18 февраля 2026, 14:59

Daily Mirror: Врачи списали симптомы лимфомы у 30-летней женщины на давление

Фото: iStock/wutwhanfoto

Жительница Великобритании в 30 лет оказалась смертельно больна. Странные симптомы, появившиеся за год до диагноза, женщина описала в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mirror.





Кейра Моррисон впервые обратилась к врачу год назад. Она заметила, что у неё стали опухать и краснеть ноги даже после небольшого количества алкоголя. Кроме того, женщина испытывала боль в ногах и однажды обнаружила небольшую шишку на шее. Врачи связали эти симптомы с повышенным давлением и отправили её домой.



Британка отметила, что ее состояние постепенно ухудшалось. К концу прошлого года на ее шее появилась вторая шишка. Женщина снова обратилась к врачу, который лишь вписал ее в очередь на обследование. Но Моррисон не дождалась приема — ей снова стало плохо, и она в третий раз пришла в больницу. По словам пациентки, на этот раз врач назначил ей срочное обследование.





«Он взглянул на мою шею, выслушал симптомы и сразу сказал, что, скорее всего, у меня лимфома», — поделилась Кейра.