Врачи развеяли распространенный миф о приеме магния
Мышечные судороги у здоровых людей зачастую спровоцированы перегрузкой и обезвоживанием, а не дефицитом магния. Об этом сообщила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова, передает URA.RU.
По словам специалиста, основная причина появления мышечных спазмов у здоровых людей часто связана с чрезмерными физическими нагрузками. Однако распространенное мнение о пользе магния при судорогах не подтверждается клиническими исследованиями.
Кроме того, спазмы могут возникать из-за обезвоживания, патологий стоп (плоскостопие, вальгусная деформация), ношения неудобной обуви или высоких каблуков, а также длительного стояния или сидения без перерывов. Риск судорог увеличивается при приеме противоопухолевых препаратов, злоупотреблении алкоголем и бесконтрольном использовании мочегонных средств.
Богомолова отметила, что мышечные спазмы могут быть связаны с атеросклерозом, нарушениями работы щитовидной железы, анемией и столбняком. У беременных такие проявления часто связаны с увеличением массы тела, минеральным дисбалансом и отеками ног.
Врач подчеркнула, что дефицит магния редко является причиной судорог и обычно наблюдается только при тяжелых хронических заболеваниях почек или кишечника. Чтобы снизить риск спазмов, она рекомендует соблюдать водный режим (1,5–2 литра воды в день при отсутствии противопоказаний), избегать длительного нахождения в одной позе и делать короткие разминки каждые 30-50 минут. Кроме того, по ее мнению, важно носить удобную обувь и отказаться от алкоголя.
