Врачи развеяли распространенный миф о приеме магния

18 февраля 2026, 08:46

Терапевт Богомолова: Мышечные судороги зачастую не связаны в дефицитом магния

Фото: iStock/fizkes

Мышечные судороги у здоровых людей зачастую спровоцированы перегрузкой и обезвоживанием, а не дефицитом магния. Об этом сообщила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова, передает URA.RU.