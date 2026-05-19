Названы самые опасные регионы для аллергиков
Сезон аллергии с каждым годом становится более интенсивным и продолжительным, а число обращений к аллергологам возрастает. Об этом рассказал директор по устойчивому развитию и цифровизации экосервиса «Сохрани Лес» Александр Чикин.
В текущем году из-за аномально теплой зимы сезон аллергии в центральных регионах России начался в марте, а в южных — еще раньше. Именно Краснодарский край и Ставрополье сталкиваются с основной угрозой летом и в начале осени. С июля по сентябрь там активно цветет амброзия, которая является одним из мощнейших природных аллергенов. При этом для жителей столичного региона и Поволжья самым сложным является весенний период из-за высокой концентрации березы, плотной застройки и загрязнения воздуха.
«В воздухе уже фиксируется пыльца ольхи и лещины, а следом ожидается пик по березе — одному из самых агрессивных аллергенов, от которой москвичи весной уезжают в вынужденные путешествия — например, в Мурманск», — рассказал Чикин «Известиям».
Он порекомендовал заранее готовиться к сезону аллергии. Для этого необходимо заранее начинать принимать антигистаминные препараты, поскольку некоторые из них имеют накопительный эффект.
При этом врач-аллерголог Владимир Болибок предупредил в разговоре с RT, что аллергия может начаться и на старые книги. Особенно проблема актуальна для людей, работающих в библиотеках и архивах, в букинистических магазинах, у коллекционеров книг и владельцев обширных домашних библиотек.
«Настоящую опасность представляет бумажная пыль. Эти мельчайшие частицы целлюлозы, образующиеся при разрушении бумаги, являются идеальной средой для обитания микроорганизмов и, попадая в дыхательные пути, могут вызывать аллергический ринит и астму», — пояснил специалист.
Также опасность в плане аллергии представляют и бактерии, плесень, продукты жизнедеятельности пылевых клещей, заключил Болибок.