Названы самые опасные регионы для аллергиков

19 мая 2026, 18:00

Чикин: южные регионы России летом остаются самыми опасными для аллергиков

Фото: iStock/dragana991

Сезон аллергии с каждым годом становится более интенсивным и продолжительным, а число обращений к аллергологам возрастает. Об этом рассказал директор по устойчивому развитию и цифровизации экосервиса «Сохрани Лес» Александр Чикин.





В текущем году из-за аномально теплой зимы сезон аллергии в центральных регионах России начался в марте, а в южных — еще раньше. Именно Краснодарский край и Ставрополье сталкиваются с основной угрозой летом и в начале осени. С июля по сентябрь там активно цветет амброзия, которая является одним из мощнейших природных аллергенов. При этом для жителей столичного региона и Поволжья самым сложным является весенний период из-за высокой концентрации березы, плотной застройки и загрязнения воздуха.





«В воздухе уже фиксируется пыльца ольхи и лещины, а следом ожидается пик по березе — одному из самых агрессивных аллергенов, от которой москвичи весной уезжают в вынужденные путешествия — например, в Мурманск», — рассказал Чикин «Известиям».

«Настоящую опасность представляет бумажная пыль. Эти мельчайшие частицы целлюлозы, образующиеся при разрушении бумаги, являются идеальной средой для обитания микроорганизмов и, попадая в дыхательные пути, могут вызывать аллергический ринит и астму», — пояснил специалист.