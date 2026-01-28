«Трещины на эмали»: Стоматолог объяснил вред горячего чая после мороза для зубов
Стоматолог Лысенков: горячие напитки после мороза разрушают эмаль
Употребление горячих напитков сразу после пребывания на морозе разрушает зубную эмаль. Об этом предупредил стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.
Он пояснил, что при низких температурах эмаль и дентин охлаждаются. При воздействии высокой температуры происходит резкий перепад, и на эмали образуются трещины. Со временем они приводят к повышенной чувствительности зубов и увеличивают риск развития кариеса.
«При воздействии холода снижается кровообращение в тканях зубов, а резкое повышение температуры создает дополнительную нагрузку. Особенно уязвимы в этой ситуации люди с уже истонченной эмалью или проблемами с деснами», — уточнил Лысенков в разговоре с «Известиями».
Врач посоветовал после возвращения с улицы давать зубам время адаптироваться к комнатной температуре порядка 20 минут, а уже после этого пить горячие напитки. Это поможет сохранить целостность эмали и снизить риск стоматологических проблем в зимний период.
В свою очередь врач-стоматолог Ирина Першина в беседе с RT заявила, что жевательная резинка может быть полезной для гигиены полости рта.
«Жевательная резинка — хорошая, безусловно, вещь при правильном применении. Во-первых, жевательная резинка не должна содержать сахара, а быть с ксилитом. Это уже путь к успеху», — отметила эксперт.
Першина добавила, что основной функцией жевательной резинки является очищение после еды межзубных промежутков. Ее нужно пожевать в течение нескольких минут и выплюнуть. В этом случае она пойдет на пользу.
Длительное жевание приводит к чрезмерной выработке желудочного сока, что опасно для людей с проблемами ЖКТ, заключила стоматолог.