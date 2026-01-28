«Трещины на эмали»: Стоматолог объяснил вред горячего чая после мороза для зубов

28 января 2026, 21:51

Стоматолог Лысенков: горячие напитки после мороза разрушают эмаль

Фото: iStock/brizmaker

Употребление горячих напитков сразу после пребывания на морозе разрушает зубную эмаль. Об этом предупредил стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.





Он пояснил, что при низких температурах эмаль и дентин охлаждаются. При воздействии высокой температуры происходит резкий перепад, и на эмали образуются трещины. Со временем они приводят к повышенной чувствительности зубов и увеличивают риск развития кариеса.





«При воздействии холода снижается кровообращение в тканях зубов, а резкое повышение температуры создает дополнительную нагрузку. Особенно уязвимы в этой ситуации люди с уже истонченной эмалью или проблемами с деснами», — уточнил Лысенков в разговоре с «Известиями».

