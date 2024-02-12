В медучреждения Подмосковья за год пришли работать более 5,5 тыс. врачей

В Московской области с помощью искусственного интеллекта за год провели более 80 тысяч медицинских исследований. Об этом сообщил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев на расширенном заседании по цифровизации в сфере медицины.