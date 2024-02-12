В медучреждения Подмосковья за год пришли работать более 5,5 тыс. врачей

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Более 5,5 тыс. врачей и более 7,5 тыс. персонала среднего звена привлекли на работу в медицинские учреждения Московской области в 2023 году, такие цифры назвала в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
«За минувший год на работу в медицинские организации региона было приято 5 тысяч 591 врач и 7 тысяч 570 специалистов из среднего медицинского персонала. При этом больше всего медиков— по 2 тысячи человек из каждой из двух категорий — перешли на работу в Подмосковье из других регионов», — отметила Стригункова.В целом количество работающих в регионе врачей, учитывая устройства на работу и увольнения, за год выросло на 218.
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Лев Каштанов