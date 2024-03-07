Врач Бурнацкая заявила о необходимости есть больше овощей после зимы

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Врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая заявила, что наиболее частое употребление фруктов, а также овощей способствует укреплению иммунитета ранней весной.
«Сюда же можно отнести и употребление пробиотиков, которые повышают эффективность иммунной системы, секретируя антитела к вирусам и содержатся в кефире, кисломолочных продуктах. К правильному питанию можно отнести и ежедневное употребление витамина D», — добавила в беседе с «Известиями» Бурнацкая.
При этом, подчеркнула специалист, употреблять витамин D и пробиотики можно, только проконсультировавшись с врачом.
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