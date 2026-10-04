Подавляющих чихание людей предупредили о страшном последствии
Попытка незаметно чихнуть, плотно зажав нос и закрыв рот, может обернуться повреждением сосудов глаза и проблемами с ушами. Об этом RT сообщила врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк.
По ее словам, подавление чихания может привести к головным болям, ощущению заложенности в ушах и даже к повреждению барабанной перепонки. Повышение давления в этот момент может способствовать попаданию слизи из носоглотки в среднее ухо, что, в свою очередь, способно вызвать воспаление, пояснила специалист.
Врач отметила, что подавление чихания может негативно сказаться и на глазах. В частности, существует риск субконъюнктивального кровоизлияния. Это состояние возникает, когда небольшой кровеносный сосуд разрывается, а кровь скапливается под прозрачной оболочкой глаза, заключила Аль-Терк.
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