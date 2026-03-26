Названы три бесполезных диагностических теста
Некоторые популярные диагностические тесты не приносят пользы и могут навредить здоровью. Об этом сообщил старший научный сотрудник Сиднейской лаборатории медицинской грамотности Брук Никель в беседе с The Guardian.
Эксперт выделил три анализа, которые, по его мнению, не приносят пользы: полное МРТ всего организма, тест на уровень тестостерона и анализ на антимюллеров гормон. Он отметил, что эти исследования активно рекламируются в социальных сетях, но обычно не рекомендуются, поскольку могут привести к гипердиагностике и излишнему лечению.
Никель подчеркнул, что, например, МРТ всего тела может обнаружить случайные изменения, которые не представляют угрозы, но вызывают беспокойство. Анализ на антимюллеров гормон, в свою очередь, не дает точного представления о фертильности у здоровых женщин, но часто вызывает сильную тревогу. Тестостероновые тесты, по мнению эксперта, могут побудить к приему гормонов, что сопряжено с высоким риском побочных эффектов.
Специалист указал, что основная проблема таких услуг заключается в их агрессивном маркетинге. Людей убеждают, что без этих проверок они теряют важную информацию о своем здоровье. Однако Никель напомнил, что это не так, и настоящая профилактика включает в себя сбалансированное питание, физическую активность, качественный сон и обращение к врачу при появлении симптомов.
