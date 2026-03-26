Стало известно, почему родителям не стоит полностью запрещать детям сладкое

26 марта 2026, 16:06

Иммунолог Продеус: родители должны есть здоровую пищу вместе с ребёнком

Доктор медицинских наук, педиатр и иммунолог Андрей Продеус в пресс-центре «Национальной Службы Новостей» рассказал, что родителям важно самим придерживаться здорового питания, чтобы ребёнок осознанно сделал выбор в пользу такой еды.





В беседе с NEWS.ru Продеус отметил, что при таком подходе дети не делят еду на «свою» и «чужую».

«Тогда у него не возникнет вопроса и разделения, что это что-то не то, что ему надо вдруг в какой-то момент времени начинать есть», — объяснил специалист.

«Это должно быть правилом в вашем доме. Что есть хорошая еда и она на столе, что есть потенциально вредная еда в больших дозах, но это не значит, что она абсолютно запрещена, потому что запретный плод сладок», — заключил Продеус.