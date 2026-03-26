Технолог назвала продукты, которые спасут от весенней слабости

26 марта 2026, 16:33

Технолог Гладкова: Рыба, бананы и зелень помогут справиться с сезонной слабостью

В начале весны организм человека уязвим из-за резких перепадов температур и дефицита витаминов после зимы. Об этом рассказала главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова.





Так, для начала эксперт посоветовала восполнить дефицит полезных жиров с помощью продуктов, содержащих Омега-3, например, рыбы и морепродуктов, растительных масел, семян, орехов и бобовых. Однако специалист призвала не переусердствовать, поскольку верхний край дневной нормы человека составляет всего четыре грамма.



Весной также важно употреблять продукты, насыщенные калием и натрием. В рацион стоит добавить бананы, морскую капусту и свежую зелень. Эти продукты помогут справиться с сезонной слабостью. Кроме того, восполнять баланс жидкости можно с помощью воды, а также ненаваристых супов и бульонов.





«Для людей, подверженных весенней слабости, обычный куриный бульон может стать хорошим способом поддержать организм. Готовить его необязательно в домашних условиях: сегодня можно легко найти готовые овощные супы и мясные бульоны в гипермаркетах и сервисах доставки», — отметила Гладкова в разговоре с Life.ru.