Заболевшая раком женщина рассказала о связанном с алкоголем раннем признаке болезни
Заболевшая раком жительница Великобритании Чарли Шрагер рассказала о связанном с употреблением алкоголя раннем признаке болезни, который обычно остается без внимания. Об этом пишет издание Metro.
В 2021 году у женщины начались боли в правом боку, которые усиливались после употребления алкоголя. Даже небольшое количество спиртного приводило к резкому ухудшению состояния. Со временем к болям добавились хроническая усталость и снижение энергии, что мешало Чарли вести нормальный образ жизни.
Пациентка обратилась к врачам, но ей поставили неправильный диагноз. После повторного обследования выяснилось, что у британки есть опухоль, женщине диагностировали редкий тип рака желчных протоков.
После операции и курса лечения Шрагер на некоторое время достигла ремиссии. Однако через вскоре болезнь вернулась, и медики обнаружили несколько очагов заболевания. Это сделало невозможным повторное хирургическое вмешательство и значительно усложнило лечение. Сейчас пациентка проходит паллиативную терапию и продолжает искать альтернативные методы лечения.
