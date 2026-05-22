Названы три «золотых» напитка для мозга

Врач Сеспедес: Зеленый чай снижает риск возникновения деменции на 43 процента
Врач Давид Сеспедес заявил, что три напитка можно назвать «золотыми» для головного мозга из-за их способности улучшать когнитивные функции. Об этом пишет издание Deia.



Сеспедес утверждает, что употребление зеленого чая снижает риск деменции на 43%. Для достижения этого эффекта необходимо выпивать минимум две чашки этого напитка в день, подчеркнул он.

Доктор отметил, что свекольный сок способствует увеличению уровня оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток. Поскольку это благоприятно сказывается на работе сердца, то и для мозга это будет полезно, добавил он. Однако употреблять свекольный сок следует исключительно после приема пищи, богатой белком и клетчаткой, чтобы предотвратить резкие изменения уровня сахара в крови.

Сеспедес подытожил, что латте с куркумой помогает очищать мозг от бляшек, которые ассоциируются с болезнью Альцгеймера. Для приготовления этого напитка он рекомендует вскипятить куркуму, черный перец и корицу в кокосовом молоке, затем процедить смесь и добавить немного натурального меда высокого качества.

Екатерина Коршунова

