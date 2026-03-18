Названы защищающие от рака и инфаркта привычки
Главный внештатный специалист-аритмолог Минздрава России Елена Голухова рассказала, какие полезные привычки помогают защититься от инфаркта и рака. Об этом пишет KP.RU.
Врач назвала несколько ключевых принципов здорового образа жизни: полноценный сон, регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и отказ от курения. Она также подчеркнула важность контроля артериального давления, веса, уровня сахара и холестерина в крови.
Голухова отметила, что эти меры помогают предотвратить инфаркты, инсульты и онкологические заболевания. Однако, по ее словам, многие пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями не следуют рекомендациям врачей, даже после операций. Например, только 48 процентов больных бросают курить после выписки из больницы, 38,6 процента достигают целевого уровня артериального давления, 17 процентов контролируют холестерин, а девять процентов проходят кардиореабилитацию.
Аритмолог предупредила, что игнорирование этих правил может привести к повторным сердечным приступам и увеличить риск смертельного исхода.
Читайте также: