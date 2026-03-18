Россиян предупредили о росте случаев кишечных инфекций весной

18 марта 2026, 16:26

Врач Кашух: весной возрастает число случаев кишечных инфекций

Весной возрастает количество случаев кишечных инфекций сразу из-за нескольких факторов. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.





Она уточнила, что с повышением температуры некоторые продукты начинают портиться быстрее, чем в зимний период. Кроме того, весной людей больше тянет на свежие овощи, фрукты, зелень, а они могут быть загрязнены бактериями или яйцами паразитов.





«С наступлением тепла люди чаще едят вне дома, покупают уличную еду, выезжают на пикники. При этом далеко не всегда есть возможность полноценно вымыть руки или соблюдать правила гигиены. Даже такие мелочи, как перекус на ходу или использование немытой посуды на природе, могут сыграть роль», — предостерегла Кашух в разговоре с RT.