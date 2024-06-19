Названо блюдо, которое неизбежно приведет к ожирению

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Роллы в России не такие полезные, как в Японии, и могут привести к ожирению. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина.
«Роллы, которые подают в ресторанах или которые россияне так любят заказывать домой, — это продукты, адаптированные под американскую культуру. Из этой страны они попали в Россию и пришлись по вкусу нашим соотечественникам. И очень жаль, ведь роллы — это настоящая метаболическая бомба, которая приводит к стремительному набору лишнего веса», — сказала Мухина в беседе с NEWS.ru.
По словам диетолога, в российских роллах мало рыбы, много риса и сыра «Филадельфия», который очень жирный. Мухина подчеркнула, что любовь к роллам может привести к углеводному сбою в организме и набору лишних килограммов.
Горячие роллы, отметила эксперт, готовят во фритюре. Они содержат в себе огромное количество жира и калорий, а также конечные продукты гликирования, который сильно ускоряют все процессы старения. Также Мухина добавила, что в роллах с шапочкой из соуса содержится калорий больше чем в пицце, торте и шоколаде.
Специалист пояснила, что в классическом японском варианте роллы состоят из красной рыбы, водорослей и риса, и они действительно полезны.
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