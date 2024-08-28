Врач Хорошев опроверг негативное влияние магнитных бурь на человека

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Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев заявил, что магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.
Так, он привёл в пример «Солнечный супершторм» 1859 года.
А доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал универсальный список витаминов, рекомендованный людям после 50 лет. Так, он перечислил D3, К2, В9, В12.
Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.
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«Тогда изменение поля привело к воспламенению телеграфных линий и к тому, что три дня по Земле на экваторе гуляли совершенно аномальные явления. Выброс солнечной плазмы был очень мощным. При этом никаких отклонений самочувствия, ни массовых, ни даже индивидуальных тогда не было зафиксировано. Человечество перенесло это событие нормально. Трудности возникли только из-за нарушения светового дня и сбоя телеграфных систем», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хорошев.
А доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал универсальный список витаминов, рекомендованный людям после 50 лет. Так, он перечислил D3, К2, В9, В12.
«Упомянутый список — это витамины, чей положительный эффект доказан для мужского и женского организма. Но я бы также включил в него никотиновую кислоту В3, которая защищает организм от атеросклероза. В3 тоже следует принимать как женщинам, так и мужчинам, поскольку она защищает головной мозг от возрастных изменений. Собственно, как и В12», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.
Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.
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Мелисса Тимофеева